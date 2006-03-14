امكان استفاده از تخصص ويراستاران حرفه اي در عرصه نشر وجود ندارد

مدير نشر آواي دانش درگفتگو با خبرنگار كتاب مهر ، با بيان اين مطلب افزود : بسياري از مشكلات حوزه نشر معلول مسايل اقتصادي ناشران است ، براي بسياري از كساني كه در اين دوره ركود بازار كتاب و كم بودن مخاطب به نشر و چاپ مي پردازند امكان استفاده از تخصص ويراستاران حرفه اي و تصويرگران توانا وجود ندارد و ناچارند با كمترين هزينه به تهيه كتاب بپردازند .

وي ادامه داد : مسلما هر ناشر به فعاليت تخصصي و استفاده از علم و دانش كارشناسان هر زمينه علاقه دارد و دغدغه عرضه فرهنگ و دانش به بهترين وجه در ذهن و انديشه هر ناشر واقعي وجود دارد ولي مشكلات مالي او را ناتوان مي سازد .

اين ناشر اضافه كرد : يكي از اساسي ترين مسايلي كه ناشران را تا آستانه ورشكستگي پيش مي برد به سيستم ناعادلانه وآشفته توزيع وابسته است . توزيع كنندگان كتاب هاي ناشران را به صورت اماني يا مبادله اي مي گيرند و پس از مدتي بدون آنكه حق ناشر رابه طور كامل پرداخت كنند به وي بر مي گردانند .

داريوش اشرفي خاطرنشان كرد : چه بسا ناشران گمنام كتاب هاي باارزشي توليد مي كنند ولي به دليل كاستي هاي حوزه توزيع آن كتاب ها هرگز به مخاطبان اصلي خود نمي رسند و سال ها در انبار ناشران يا كتابفروشان مي پوسند . براي اقشار مختلف جامعه امكان مراجعه به تمامي مراكز توزيع و كتابفروشي ها براي پيدا كردن كتاب مورد نيازشان وجود ندارد و اطلاع رساني گسترده رسانه هاي جمعي مي تواند مخاطبان را با آخرين كتاب هاي حوزه نشر آشنا كند .

وي به مهر تصريح كرد : براي رفع مشكلات حوزه نشر كه صنعتي فرهنگي است بايد تمامي نهادهاي فرهنگي به همكاري بپردازند . يكي از دلايل گرايش ايرانيان در سالهاي اخير به كتابهاي نويسندگان ايراني مربوط به حمايت دولت ها از نويسندگان توانا و سرمايه گذاري هاي كلان در معرفي و نقد كتاب هاي با ارزش است در كشور ما نويسندگان گمنام ولي با ذوقي وجود دارند كه اگر آثارشان مورد معرفي و نقد صحيح قرار گيرد ، حجم مطالعه كتاب هاي تاليفي تا اندازه زيادي گسترش مي يابد .