به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا جزینی در دوره آموزش تخصصی ویژه کارشناسان مقابله با عرضه شوراهای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر سراسر کشور که در مجموعه فرهنگی شقایق برگزار شد، گفت: مواد مخدر خسارات زیادی را در حوزههای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و امنیتی به نظام وارد کرده است.
وی خسارات وارد شده از سوی مواد مخدر به حوزه امنیتی کشور را بسیار مهم خواند و افزود: استقرار نیروهای امنیتی در مرزهای کشور، انجام عملیاتهای مبارزه با مواد مخدر و هزینههای مربوط به مبارزه با مواد مخدر در داخل کشور و شهرها بسیار هزینه بر هستند.
قائم مقام دبیرکل ستاد بیان داشت: بحث ساماندهی معتادان خیابانی موضوعی امنیتی است و مردم به خاطر وجود آنان احساس ناامنی میکنند. طی دو ماه گذشته پنج هزار معتاد متجاهر از سطح شهر تهران جمعآوری شده است که ۴۰۰ نفر از آنان زن بودهاند، در واقع تمامی زنان معتاد متجاهر شهر تهران با همکاری نهادهای مرتبط و حمایت ستاد، ساماندهی شدند.
جزینی افزود: هزینه اجرای طرح جمعآوری معتادان بر عهده ستاد مبارزه با مواد مخدر است و نیروی انتظامی، شهرداری، بهزیستی، کمیته امداد امام خمینی (ره) و وزارت بهداشت هرکدام وظایف ساماندهی، نگهداری یا درمان آنان را به عهده دارند، همچنین در این مرحله شورای هماهنگی استان تهران متولی این اقدام است.
وی با بیان اینکه کارتنخوابها پس از جمعآوری از سطح شهر به مراکز و کمپهای ترک اعتیاد منتقل میشوند، گفت: این افراد پس از سم زدایی به مراکز کارآفرینی و توانمندسازی بهاران شهرداری معرفی میشوند.
قائم مقام دبیرکل ستاد با بیان اینکه شهرداری قول آمادهسازی چندین مرکز بهاران با ظرفیت مجموعاً ۴۶۰۰ نفر در سطح شهر تهران را داده است، افزود: هدف این مراکز ایجاد و افزایش اعتماد به نفس در افراد پاک شده از اعتیاد است تا آنان هویت خود را باز یابند و وارد چرخه زندگی شوند.
جزینی ادامه داد: در حوزه مقابله با عرضه نیز تقویت استحکامات مرزی مستلزم هزینه بر است ولی دنیا به این مسئله توجهی ندارد. کشورمان علاوه بر خسارات مادی که در مبارزه با مواد مخدر متحمل می شود، خسارات جانی و معنوی زیادی را تحمل میکند که هیچکدام قابل احصا نیست.
وی با بیان اینکه احداث پاسگاه، دیده بان و برجک در سال جاری نسبت به سال گذشته افزایش یافته است، بیان کرد: در سال آتی نیز، ۸۵۰ میلیارد تومان برای تقویت استحکامات مرزی در نظر گرفته شده که با مشارکت سپاه این امر محقق میشود.
قائم مقام دبیرکل ستاد اظهار داشت: مواردی همچون تامین سگهای مواد یاب، دوربینهای دید در شب، تامین یا تعمیر تجهیزاتی همچون دستگاههای ایکس ری شامل تحریم هستند، این تجهیزات کمک بسیاری در دستگیری قاچاقچیان دارد که رفع تحریمها میتواند تاثیر مثبتی بر موضوع مقابله با مواد مخدر داشته باشد. چرا که کنترل مرزها و برخی مبادی ورودی و خروجی کشور به تنهایی با نیروی انسانی امکانپذیر نیست.
جزینی گفت: دنیا بداند که جمهوری اسلامی ایران هزینههای مادی، جانی و معنوی زیادی در مبارزه با مواد مخدر پرداخت می کند و هیچگاه از این راه برنمیگردد.
وی افزود: طی ۲۰ روز گذشته، چندین محموله بالای دو تن در عملیاتهای مختلف در برخی استانها کشف شده است، به طور مثال ۲۲۰۰ کیلوگرم در کرمان، ۲۳۰۰ کیلوگرم در سراوان و ۲۷۰۰ کیلوگرم مجموعا در استانهای البرز و یزد کشف شد.
جزینی گفت: ۴۰ درصد سرقتها توسط خرده فروشان انجام میشود که به شهرستانها ابلاغ شده است برخورد با خرده فروشان را در اولویت برنامههای خود قرار دهند.
وی گفت: حل مسئله اعتیاد به عنوان یکی از آسیبهای اجتماعی در دستور کار شورای اجتماعی کشور به ریاست رییس جمهور قرار دارد که امیدواریم بتوان در برنامه ششم توسعه از این فرصت هم استفاده کرد.
جزینی در ادامه؛ کاهش سالانه ۵ درصد از شیوع و بروز اعتیاد را از اهداف برنامه ششم توسعه خواند و گفت: عدم دسترسی مواد مخدر از مولفههای مهم در کاهش این میزان است. در این راستا به شورای اجتماعی پیشنهاد شده که اطراف مدارس و پارک ها مستمرا در کنترل پلیس باشند که منتظر تصویب آن هستیم.
وی در ادامه بر رصد کردن مستمر کارگاههای ساخت شیشه تاکید کرد و گفت: طی چند ماه گذشته به دلیل اینکه قاچاق پیشسازها به این کارگاهها دچار مشکل شد، تولید این ماده مخدر صنعتی نیز به شدت کاسته شد و قیمت آن افزایش چشمگیری یافت. در مرزها نیز نیروهای مقابلهای از ورود پیشسازها به داخل کشور جلوگیری میکنند، چندی پیش محموله ۴۵ کیلوگرمی پیشساز تولید شیشه که از مرز پاکستان قصد ورود به کشور را داشت، توسط مرزبانی شناسایی و منهدم شد.
قائم مقام دبیرکل ستاد در بخش دیگری از سخنان خود خطاب به کارشناسان شوراها، تفکر را یکی از مسائل مهم در برنامه زندگی و کار برشمرد و گفت: خلاقیت و نوآوری یکی از جنبههای اصلی تفکر است که اگر در برنامه هایمان لحاظ کنیم، شاهد اثربخشی آن در رشد و شکوفایی خود خواهیم بود.
جزینی ادامه داد: خلاقیت در زندگی این است که فکر کنیم چگونه میتوان شکوفایی ایجاد کرد، اگر فکر و خلاقیت نباشد، نمیتوان زندگی را به خوبی اداره کرد.
وی افزود: خداوند تبارک و تعالی با خلق انسان بهترین خلق کننده است و برای انسان فکر را قرار داده تا در راه شکوفایی و رشد خود از آن استفاده کند.
جزینی ادامه داد: برای داشتن فکر خلاق نیاز به محرک یا انگیزه است. داشتن روحیه خلاقانه نیاز به ارتباط مثبت، دقیق و دوسویه دارد و این جزو مهارتهای مدیران است.
وی در پایان؛ ترس از ایجاد اشتباه و شکست را یکی از موانع خلاقیت خواند و گفت: اگر بخواهیم با موانع خلاقیت مبارزه کنیم باید خود را ارزیابی کنیم که آیا تغییر پذیر هستیم یا خیر و دوم در برابر سختیها تحمل پذیر باشیم .
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