به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا جزینی در دوره آموزش تخصصی ویژه کارشناسان ‏مقابله با عرضه ‏شوراهای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر سراسر کشور که در مجموعه فرهنگی شقایق برگزار شد، گفت: ‏مواد مخدر خسارات زیادی را در ‏حوزه‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و امنیتی به نظام وارد کرده است.‏

وی خسارات وارد شده از سوی مواد مخدر به حوزه امنیتی کشور را بسیار مهم خواند و افزود: استقرار نیروهای امنیتی در ‏مرزهای کشور، ‏انجام عملیات‌های مبارزه با مواد مخدر و هزینه‌های مربوط به مبارزه با مواد مخدر در داخل کشور و ‏شهرها بسیار هزینه بر هستند.‏

قائم مقام دبیرکل ستاد بیان داشت: بحث ساماندهی معتادان خیابانی موضوعی امنیتی است و مردم به خاطر وجود آنان ‏احساس ناامنی ‏می‌کنند. طی دو ماه گذشته پنج هزار معتاد متجاهر از سطح شهر تهران جمع‌آوری شده است که ۴۰۰ ‏نفر از آنان زن بوده‌اند، در واقع ‏تمامی زنان معتاد متجاهر شهر تهران با همکاری نهادهای مرتبط و حمایت ستاد، ‏ساماندهی شدند.‏

جزینی افزود: هزینه اجرای طرح جمع‌آوری معتادان بر عهده ستاد مبارزه با مواد مخدر است و نیروی انتظامی، ‏شهرداری، بهزیستی، کمیته ‏امداد امام خمینی (ره) و وزارت بهداشت هرکدام وظایف ساماندهی، نگهداری یا درمان آنان ‏را به عهده دارند، همچنین در این مرحله ‏شورای هماهنگی استان تهران متولی این اقدام است.‏

وی با بیان اینکه کارتن‌خواب‌ها پس از جمع‌آوری از سطح شهر به مراکز و کمپ‌های ترک اعتیاد منتقل می‌شوند، گفت: ‏این افراد پس از ‏سم زدایی به مراکز کارآفرینی و توانمندسازی بهاران شهرداری معرفی می‌شوند.‏

‏ قائم مقام دبیرکل ستاد با بیان اینکه شهرداری قول آماده‌سازی چندین مرکز بهاران با ظرفیت مجموعاً ۴۶۰۰ نفر در ‏سطح شهر تهران را ‏داده است،‌ افزود: هدف این مراکز ایجاد و افزایش اعتماد به نفس در افراد پاک شده از اعتیاد است ‏تا آنان هویت خود را باز یابند و وارد ‏چرخه زندگی شوند.‏

جزینی ادامه داد: در حوزه مقابله با عرضه نیز تقویت استحکامات مرزی مستلزم هزینه بر است ولی دنیا به این مسئله ‏توجهی ندارد. ‏کشورمان علاوه بر خسارات مادی که در مبارزه با مواد مخدر متحمل می شود، خسارات جانی و معنوی ‏زیادی را تحمل می‌کند که ‏هیچکدام قابل احصا نیست.‏

وی با بیان اینکه احداث پاسگاه، دیده بان و برجک در سال جاری نسبت به سال گذشته افزایش یافته است، بیان کرد: ‏در سال آتی نیز، ‏‏۸۵۰ میلیارد تومان برای تقویت استحکامات مرزی در نظر گرفته شده که با مشارکت سپاه این امر ‏محقق می‌شود.‏

قائم مقام دبیرکل ستاد اظهار داشت: مواردی همچون تامین سگ‌های مواد یاب، دوربین‌های دید در شب، تامین یا ‏تعمیر تجهیزاتی ‏همچون دستگاه‌های ایکس ری شامل تحریم هستند، این تجهیزات کمک بسیاری در دستگیری ‏قاچاقچیان دارد که رفع تحریم‌ها ‏می‌تواند تاثیر مثبتی بر موضوع مقابله با مواد مخدر داشته باشد. چرا که کنترل مرزها و ‏برخی مبادی ورودی و خروجی کشور به تنهایی با ‏نیروی انسانی امکانپذیر نیست.‏

جزینی گفت: دنیا بداند که جمهوری اسلامی ایران هزینه‌های مادی، جانی و معنوی زیادی در مبارزه با مواد مخدر ‏پرداخت می کند و ‏هیچگاه از این راه برنمی‌گردد.‏

وی افزود: طی ۲۰ روز گذشته، چندین محموله بالای دو تن در عملیات‌های مختلف در برخی استان‌ها کشف شده ‏است، به طور مثال ‏‏۲۲۰۰ کیلوگرم در کرمان، ۲۳۰۰ کیلوگرم در سراوان و ۲۷۰۰ کیلوگرم مجموعا در استان‌های البرز و ‏یزد کشف شد.‏

جزینی گفت: ۴۰ درصد سرقت‌ها توسط خرده فروشان انجام می‌شود که به شهرستان‌ها ابلاغ شده است برخورد با خرده ‏فروشان را در اولویت ‏برنامه‌های خود قرار دهند.‏

وی گفت: حل مسئله اعتیاد به عنوان یکی از آسیب‌های اجتماعی در دستور کار شورای اجتماعی کشور به ریاست ‏رییس جمهور قرار دارد ‏که امیدواریم بتوان در برنامه ششم توسعه از این فرصت هم استفاده کرد.‏

جزینی در ادامه؛ کاهش سالانه ۵ درصد از شیوع و بروز اعتیاد را از اهداف برنامه ششم توسعه خواند و گفت: عدم ‏دسترسی مواد مخدر از ‏مولفه‌های مهم در کاهش این میزان است. در این راستا به شورای اجتماعی پیشنهاد شده که ‏اطراف مدارس و پارک ها مستمرا در کنترل ‏پلیس باشند که منتظر تصویب آن هستیم.‏

وی در ادامه بر رصد کردن مستمر کارگاه‌های ساخت شیشه تاکید کرد و گفت: طی چند ماه گذشته به دلیل اینکه ‏قاچاق پیش‌سازها به ‏این کارگاه‌ها دچار مشکل شد، تولید این ماده مخدر صنعتی نیز به شدت کاسته شد و قیمت آن ‏افزایش چشمگیری یافت. در مرزها نیز ‏نیروهای مقابله‌ای از ورود پیش‌سازها به داخل کشور جلوگیری می‌کنند، چندی ‏پیش محموله ۴۵ کیلوگرمی پیش‌ساز تولید شیشه که از ‏مرز پاکستان قصد ورود به کشور را داشت، توسط مرزبانی ‏شناسایی و منهدم شد.‏

قائم مقام دبیرکل ستاد در بخش دیگری از سخنان خود خطاب به کارشناسان شوراها، تفکر را یکی از مسائل مهم در ‏برنامه زندگی و کار ‏برشمرد و گفت: خلاقیت و نوآوری یکی از جنبه‌های اصلی تفکر است که اگر در برنامه هایمان ‏لحاظ کنیم، شاهد اثربخشی آن در رشد و ‏شکوفایی خود خواهیم بود.‏

جزینی ادامه داد: خلاقیت در زندگی این است که فکر کنیم چگونه می‌توان شکوفایی ایجاد کرد، اگر فکر و خلاقیت ‏نباشد، نمی‌توان ‏زندگی را به خوبی اداره کرد.‏

وی افزود: خداوند تبارک و تعالی با خلق انسان بهترین خلق کننده است و برای انسان فکر را قرار داده تا در راه ‏شکوفایی و رشد خود از ‏آن استفاده کند.‏

جزینی ادامه داد: برای داشتن فکر خلاق نیاز به محرک یا انگیزه است. داشتن روحیه خلاقانه نیاز به ارتباط مثبت، دقیق ‏و دوسویه دارد و ‏این جزو مهارت‌های مدیران است.‏

وی در پایان؛ ترس از ایجاد اشتباه و شکست را یکی از موانع خلاقیت خواند و گفت: اگر بخواهیم با موانع خلاقیت ‏مبارزه کنیم باید خود را ‏ارزیابی کنیم که آیا تغییر پذیر هستیم یا خیر و دوم در برابر سختی‌ها تحمل پذیر باشیم .