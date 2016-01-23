تشریح اقدامات ناجا در برگزاری مراسم اربعین حسینی امسال

به گزارش خبرگزاری مهر حسن بتولی در نشست تقدیر از دست اندرکاران ناجا در برگزاری راهپیمایی بزرگ اربعین حسینی سال ۹۴ به ارائه گزارشی از روند برگزاری اربعین امسال پرداخت و گفت: تشکیل قرارگاه مرکزی امام علی(ع) در ستاد ناجا، حضور مستمر هیئت رئیسه، فرماندهان و روسای پلیس های تخصصی در پایانه های مرزی و مسیر تردد زوار از نقاط قوت مراسم امسال بود.

وی افزود: تهیه، تدوین و ابلاغ دستورالعمل های لازم و برآورد نیازمندی ها، تجهیزات آمادی، پشتیبانی و همچنین برگزاری ۱۲ جلسه ملاقات مرزی در راستای برگزاری رزمایش بزرگ اربعین امسال از دیگر نقاط قوت بود.

معاون عملیات ناجا با اشاره به اعزام گروهان های یگان ویژه به منطقه، برآورد آسیب های احتمالی را نیز از ویژگی های این راهپیمایی بزرگ دانست و افزود: در راستای برگزاری مراسم اربعین امسال کمیسیون عملیات هشت جلسه برگزار کرد که ۸۱ مصوبه داشت.

وی بیان کرد: جلسات برگزار شده توسط هیئت رئیسه مرزبانی ۱۸ مورد و ۶۵ مصوبه و کمیته امنیتی و انتظامی با وزارت کشور سه جلسه با ۹۵ مصوبه خروجی داشت.

سردار بتولی اتخاذ تمهیدات ترافیکی و حضور پررنگ تیم پلیس راهور در مسیر تردد وسایل نقلیه زوار و همچنین حضور چشمگیر واحدهای انتظامی خودرویی و موتوری را نیز از ویژگی های منحصر به فرد مراسم اربعین امسال بر شمرد.

این مقام انتظامی صدور بیش از یک میلیون و دویست هزار روادید برای زائران حسینی و همچنین راه اندازی ۵۰ گیت کنترل در شلمچه ، ۴۰ گیت در مرز چزابه و ۹۶ گیت در مرز مهران را یاد آور شد و افزود: استقرار به موقع تیم های تشخیص هویت و بررسی جرم توسط پلیس آگاهی نیز از نقاط قوت مراسم اربعین امسال بود.

معاون عملیات ناجا در ادامه با تأکید بر اینکه درصدد رفع نقاط ضعف و نواقص موجود هستیم تأکید کرد: سال آینده تعداد زوار قطعا بیشتر خواهد شد و تقویت زیرساخت ها الزامی است.

گفتنی است در این مراسم فرمانده مرزبانی ناجا نیز با ارائه گزارشی از عملکرد مرزبانی در اربعین ۹۴ گفت: این راهپیمایی بزرگ یک عملیات مشترک بود که نتیجه مطلوبی داشت.

لزوم بازگشایی مرز خسروی در راستای تردد زوار اربعین حسینی

وی افزود : فرمانده این راهپیمایی بزرگ را امام حسین (ع) عهده دار بودند و هماهنگی های درون سازمانی و بین بخشی در رده های محتلف ناجا به خوبی مشهود بود.

سردار رضایی ادامه داد: براساس تدابیر از وقوع تهدیدات و آسیب های احتمالی پیشگیری شد و نقاط حساس به خوبی کنترل و رصد شد .فرمانده مرزبانی ناجا صدور روادید جمعی را یکی از مشکلات جدی عنوان کرد و گفت: لازم است در این زمینه تصمیمی اتخاذ شود چرا که تطبیق روادید جمعی سرعت خدمات دهی و کنترل را با مشکلات زیادی مواجه کرد.

سردار رضایی همچنین خواستار بازگشایی مرز خسروی در راستای تسهیل تردد زوار حسینی شد و بیان کرد: با توجه به حجم زیاد زوار و عدم گنجایش سه مرز مهران، شلمچه و چزابه لازم است در خصوص بازگشایی مرز خسروی پس از ایجاد زیرساخت های لازم، اقدام شود.

امنیت مطلوب مهم ترین دستاورد راهپیمایی بزرگ اربعین

فرمانده یگان ویژه ناجا نیز در این نشست با ارائه گزارشی از عملکرد این یگان، امنیت مطلوب را مهم ترین دستاورد مراسم اربعین امسال دانست و بر تقویت و تعامل بین بخشی تأکید کرد.