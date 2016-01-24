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۴ بهمن ۱۳۹۴، ۹:۳۵

صوت/ «زنگ هنر» حامد زمانی منتشر شد

صوت/ «زنگ هنر» حامد زمانی منتشر شد

حامد زمانی خواننده موسیقی انقلابی کشورمان همزمان با برگزاری کنگره ملی ۲۰۰۰ هزار شهید هنرمند از ترانه «زنگ هنر» رونمایی کرد.

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به گزارش خبرگزاری مهر، در این قطعه علی فردوسی شاعر، حامد زمانی خواننده و آهنگساز و امیرجمالفرد تنظیم کننده به عنوان عوامل اجرایی حضور دارند.

«زنگ هنر» از جمله قطعاتی است که به سفارش دبیرخانه کنگره ملی ۲۰۰۰ هزار شهید هنرمند تهیه و تولید شده است.

کد مطلب 3031718
علیرضا سعیدی

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