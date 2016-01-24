صوت/ «زنگ هنر» حامد زمانی منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این قطعه علی فردوسی شاعر، حامد زمانی خواننده و آهنگساز و امیرجمالفرد تنظیم کننده به عنوان عوامل اجرایی حضور دارند.
«زنگ هنر» از جمله قطعاتی است که به سفارش دبیرخانه کنگره ملی ۲۰۰۰ هزار شهید هنرمند تهیه و تولید شده است.
حامد زمانی خواننده موسیقی انقلابی کشورمان همزمان با برگزاری کنگره ملی ۲۰۰۰ هزار شهید هنرمند از ترانه «زنگ هنر» رونمایی کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، در این قطعه علی فردوسی شاعر، حامد زمانی خواننده و آهنگساز و امیرجمالفرد تنظیم کننده به عنوان عوامل اجرایی حضور دارند.
«زنگ هنر» از جمله قطعاتی است که به سفارش دبیرخانه کنگره ملی ۲۰۰۰ هزار شهید هنرمند تهیه و تولید شده است.
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