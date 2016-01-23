پیروزی دشوار بارسلونا مقابل مالاگا/ بازگشت شاگردان انریکه به صدر

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم های فوتبال مالاگا و بارسلونا شامگاه روز شنبه در چارچوب هفته بیست و یکم رقابتهای لالیگای اسپانیا به مصاف هم رفتند که طی آن تیم بارسلونا در پایان جدالی سخت و نفسگیر ۲ بر یک پیروز شد.

منیر الحدادی (۲) و لیونل مسی (۵۱) در این بازی گلزنان تیم بارسلونا بودند. جوانپی آنور هم در دقیقه ۳۲ برای مالاگا گلزنی کرد. بارسلونا در این بازی نیمار را به خاطر مصدومیت در اختیار نداشت.

شاگردان انریکه با این پیروزی خارج از خانه ۴۸ امتیازی شدند و جای اتلتیکو مادرید را در صدر جدول گرفتند. اتلتیکو مادرید روز یکشنبه به مصاف سویا می رود. البته بارسلونا یک بازی معوقه را در کارنامه دارد.