به گزارش خبرنگار مهر، سید عباس صالحی معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی عصر امروز (شنبه سوم بهمن ماه) در یکی دیگر از برنامه‌های دیدار خود با اهالی کتاب و نشر که در محل کتابفروشی لارستان در تهران برگزار شد، در پاسخ به سؤال خبرنگار مهر در مورد بازدیدش از دو کتابفروشی بزرگ اهواز در چهارشنبه هفته گذشته و همزمان با آغاز نمایشگاه استانی کتاب خوزستان، گفت: من در اهواز از دو کتابفروشی مَهام و رشد بازدید کردم. کتابفروشی مَهام دارای چند ویژگی قابل توجه بود که می‌تواند در قالب یک پروژه‌ مهم در حوزه نشر قابل توجه و مطالعه باشد.

وی افزود: ویژگی‌ اول این است که کتابفروشی مهام یک کتابفروشی وقفی بود که توسط پدربزرگ اداره‌کننده فعلی کتابفروشی وقف شده بود. ما وقف‌های متعددی را در تاریخ ایران زمین داشته‌ایم که کتاب و کتابفروشی هم یکی از آنها بوده، اما موفقیت این کتابفروشی نشان داده است که این‌گونه از وقف بتواند قابل تکثیر باشد. نکته دوم این بود که کتابفروشی ما هم یک کتابفروشی بسیار شیک و امروزی بود که در دو طبقه ساخته شده است؛ طبقه پایین آن به بخش کتاب‌های عمومی و طبقه بالایی مختص کتاب‌های آموزشی و کمک درسی است و نکته قابل توجه برای من شلوغ بودن طبقه‌های عمومی این کتابفروشی بود.

معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تصریح کرد: نکته سوم در این کتابفروشی این بود که ما با یک علاقه‌مندی خوب و جزئی از موضوعات کتاب‌های عرضه شده مواجه بودیم؛ علاوه بر اینکه مثلا کتاب‌های تألیفی از کتاب‌های ترجمه‌ای جدا شده بود، در حوزه ترجمه‌های ادبی نیز داستان‌های آلمانی از فرانسوی و فرانسوی از روسی و روسی از انگلیسی و ... جدا شده بود که این خود راهنمای بسیار خوبی برای مشتریان این کتابفروشی است. نکته دیگر این بود که کارکنان این کتابفروشی صرفاً فروشنده کتاب نبودند بلکه جامعه آنها ترکیبی بود از مشاور مطالعه، سفارش‌دهنده و فروشنده و درواقع سطحی از تخصص در حیطه عرضه کتاب در این کتابفروشی وجود داشت.

صالحی در توصیف بیشتر این کتابفروشی بزرگ که در شهر پایتخت کتاب ایران واقع شده است، گفت: من درواقع با یک انبار بزرگ از کتاب‌های درهم‌ریخته در این کتابفروشی مواجه نبودم. نکات دیگری که به عنوان ویژگی می‌توان برای کتابفروشی مهام برشمرد؛ این است که این کتابفروشی هر دو ماه یکبار، یک خبرنامه چاپ می‌کند که با توجه به علاقه قابل تحسینی که به نویسندگان استان خودشان داشتند، پشت جلد آن خبرنامه، تصاویر و یا آثاری از نویسندگان خوزستانی بود، ضمن اینکه این خبرنامه در رشد فروش کتاب این کتابفروشی هم بسیار موثر بود. ویژگی دیگر این بود که این کتابفروشی، کتاب‌هایش را در روزهای پنجشنبه با ۱۵ درصد تخفیف عرضه می‌کند و آن‌گونه که مسئولانش ابراز می‌کردند، در این روز کتابفروشی مهام قول‌قوله می‌شد و من این را دیدم.

وی همچنین یادآور شد: نکته ابتکاری دیگری که در این کتابفروشی دیدم این بود که کتاب‌ها را با پیک به در خانه‌های مردم می‌رساندند و چنانچه رقم کتاب‌های خریداری شده از ۵۰ هزار تومان بیشتر می‌شد، ارسال این کتاب‌ها برای مشتری رایگان بود. نکته دیگر فروشگاه مجازی کتابفروشی مهام بود که تا یک ماه دیگر راه‌اندازی می‌شود که درواقع امکان فروش کشور در سراسر کشور و نه فقط در استان خوزستان را فراهم می‌کند. همه اینها را چند جوان پرانرژی و فعال که درواقع نسل سوم فعالین کتابفروشی مهام هستند، ایجاد کرده‌اند و این بازدید برای خود من تجربه خوبی بود که ببینم چگونه انرژی در کنار ایده‌های ابتکاری می‌تواند یک کتابفروشی را این‌گونه سرپا نگه دارد.

معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره بازدیدش از دیگر کتابفروشی بزرگ اهواز یعنی کتابفروشی رشد که در مرکز این شهر قرار دارد، گفت: این کتابفروشی هم که به اعتبار ۲۰ سال فعالیتش، از کتابفروشی‌های پرمشتری اهواز است، در چند طبقه بنا شده و آنقدر رونق دارد که باعث شده کتابفروشی‌های دیگری هم در کنار آن ایجاد شوند.

به گفته صالحی و بنابر اعلام مدیران کتابفروشی رشد، این مجموعه در حال ساخت یک مجموعه ۹ طبقه که چهار طبقه آن را فروشگاه کتاب و چهار طبقه را انبار و یک طبقه را سالن آمفی‌تئاتر تشکیل می‌دهد، هستند و هم‌اکنون علاوه بر فروش خوبی که در حوزه کتاب‌های آموزشی و کتاب درسی دارد، مراجعان زیادی هم در بخش کتاب‌های عمومی به خود جذب کرده است.

وی در پاسخ به سؤال دیگر خبرنگار مهر که آیا فکر می‌کنید امکان توسعه این الگوهای موفق در عرصه فروش کتاب در سایر شهرهای کشور هم وجود دارد؟ گفت: حتماً هم این‌گونه خواهد بود چرا که پاره‌ای از الگوهای شخصی که پشت آنها ابتکار و اندیشه خوابیده است، قابلیت این را دارد تا با پاره‌ای بومی‌سازی‌های در شهرهای مختلف کشور تکثیر شود و فرصت‌های جدیدی را در حوزه عرضه کتاب پدید آورد.

معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در پاسخ به سؤال خبرنگار دیگری مبنی بر اینکه دو سال پیش رئیس‌جمهور و شخص شما وعده کردید که فضای امنیتی از حوزه فرهنگ و به ویژه نشر کتاب دور خواهد شد، آیا فکر می‌کنید امروز این وعده محقق شده است؟ گفت: موردی که از همان ابتدا گفته شد، این بود که ما در فضای قانونی که در حوزه نشر و کتاب وجود دارد، عمل می‌کنیم و نه به صورتی سلیقه‌ای. نکته دوم این بود که ما به حوزه فرهنگ، امنیتی نگاه نمی‌کنیم.

صالحی اضافه کرد: هر دوی این معیارها از ابتدای این دوره تاکنون مورد اهتمام بوده است؛ اگرچه امنیت از ارکان اصلی زندگی اجتماعی است، اما همه رکن‌های آن را دربر نمی‌گیرد و با یک گفتگوی خلاق می‌توان ترکیب‌های نو و جدیدی بوجود آورد که حتی برای حوزه امنیت، پایدارتر و ماناتر باشد. با همین نگاه، در دوره جدید این گفتگوها در حوزه امنیت و با دوستانی که مسئولیت این حوزه را بر عهده دارند، انجام شد و بسیاری از کارگشایی‌ها با همین گفتگوها صورت گرفت. من امیدوارم این گفتگوها تداوم پیدا کند و شاهد وضعیت بهتری در این حوزه باشیم.