حذف سه نماینده ایران از گردونه رقابتها

به گزارش خبرنگار مهر ، این دوره از مسابقات روز گذشته با حضور ۱۰۱۲ کاراته کا از ۷۴ کشور به میزبانی فرانسه در پاریس آغاز شد که در روز نخست فاطمه صادقی تنها نماینده کاراته ایران در کاتای بانوان توفیقی در کسب مدال نداشت.

در روز دوم نیز تا اینجای کار سه نماینده ایران به دیدار رقبای خود رفته اند که هر سه از دور رقابتها کنار رفته اند. امیر مهدی زاده نماینده ایران در وزن ۶۰- کیلوگرم پس از استراحت در دور نخست، در سه مبارزه متوالی حریفانی از کشور میزبان را شکست داد و در مرحله یک چهارم نهایی مقابل نماینده ایتالیا بازنده شد. با شکست این ایتالیایی در مبارزه بعدی مهدیزاده شانس حضور در گروه بازنده ها را از دست داد.

در وزن ۷۵- کیلوگرم بهمن عسگري دور نخست نماینده پرتغال را شکست داد و سپس برابر کاراته کایی از دانمارک یک بر صفر بازنده شد. حریف دانمارکی هم دور بعد نتیجه را واگذار کرد تا عسگری هم از دور رقابتها کنار برود. در همین وزن امير حسين كلهري نماينده در اولين مبارزه برابر سن مارينو ۸ بر صفر پيروز شد و گام به دور بعد گذاشت ولی دور بعد به فرانسه باخت و کنار رفت.

این رقابتها تا عصر فردا در پاریس جریان خواهد داشت.