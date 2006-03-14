نمايشگاه گروهي چهار بانوي نقاش

به گزارش خبرنگار تجسمي " مهر"، " آزداده فاتح "، " دنيارستمي "، " سپيده كاظمي " و " آزاده اوليايي شاد" هنرمنداني هستند كه دريك نمايشگاه گروهي به ارائه اثر پرداخته اند .

بنا براين گزارش، دراين نمايشگاه بيست اثر نقاشي با درونمايه هاي طبيعت وطبيعت بي جان به معرض نمايش مخاطبان گذاشته شده است . اين نمايشگاه كه تا روز شنبه 27 اسفندماه درگالري شماره 2 فرهنگسراي هنر ادامه دارد. علاقمندان براي بازديد مي توانند به خيابان شريعتي، خيابان جلفا، خيابان ارسباران، فرهنگسراي هنر مراجعه كنند. ساعت بازديد براي علاقمندان چهار بعدازظهر تا هشت شب است .