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۲۳ اسفند ۱۳۸۴، ۱۲:۳۱

نمايشگاه گروهي چهار بانوي نقاش

چهار بانوي نقاش با نمايش بيست اثر در يك نمايشگاه گروهي آثار خود را در معرض تماشاي مخاطبان گذاشتند .

به گزارش خبرنگار تجسمي " مهر"، " آزداده فاتح "، " دنيارستمي "، " سپيده كاظمي " و " آزاده اوليايي شاد" هنرمنداني هستند كه دريك نمايشگاه گروهي به ارائه اثر پرداخته اند .

بنا براين گزارش، دراين نمايشگاه بيست اثر نقاشي با درونمايه هاي طبيعت وطبيعت بي جان به معرض نمايش مخاطبان گذاشته شده است . اين نمايشگاه كه تا روز شنبه 27 اسفندماه درگالري شماره 2 فرهنگسراي هنر ادامه دارد. علاقمندان براي بازديد مي توانند به خيابان شريعتي، خيابان جلفا، خيابان ارسباران، فرهنگسراي هنر مراجعه كنند. ساعت بازديد براي علاقمندان چهار بعدازظهر تا هشت شب است .

کد مطلب 303174

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