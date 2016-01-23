کارخانه قند یاسوج تادوماه دیگر تولید را از سر می گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، داریوش دیودیده بعدازظهر شنبه در حاشیه بازدید از این کارخانه با بیان اینکه کارخانه قند، نخستین کارخانه صنعتی کهگیلویه و بویراحمد است، افزود: تعمیرات خط تولید هفته آینده آغاز و حداکثر 45 روز به طول خواهد انجامید که با اتمام فرآیند تعمیرات، چرخه فعالیت و تولید در کارخانه قند یاسوج آغاز می شود.

دیودیده اظهار داشت: عدم واردات شکر خام روند تولید را در یک بازه زمانی در این کارخانه متوقف کرده بود که به زودی و پس از پایان روند تعمیراتی، تولید آغاز می شود.

وی با بیان اینکه کارخانه قند یاسوج یکی از اهرمهای مهم تولیدی استان است، تصریح کرد: کارخانه قند یاسوج در سال ۱۳۴۴ به‌عنوان نخستین کارخانه در منطقه کهگیلویه و بویراحمد شروع به کار کرد و همزمان با آن زمین‌های اطراف کارخانه و بخش‌های زیادی از دشت آن منطقه به زیرکشت چغندر رفت.

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین بهره برداری از این کارخانه در سال ۱۳۴۶ و با ۱۵هزار تن چغندر تولیدی در شهرستان بویراحمد آغاز شد.