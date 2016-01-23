تداوم پیشروی های ارتش سوریه در لاذقیه و درعا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه النشره، منابع سوری گزارش دادند: ارتش سوریه بر مناطق جدید در غرب و شرق شهر شیخ مسکین در حومه شمالی درعا مسلط شد.

این منابع از پیشروی های ارتش سوریه در اطراف مدرسه الزاهریه و مدرسه ای که مشرف به جاده مسکین به ابطع است خبر دادند و افزودند: در این عملیات ارتش سوریه شمار زیادی از تروریستها کشته و زخمی شده اند.

در منطقه الفصول الاربعه در شهر داریا در غوطه غربی در حومه دمشق نیز ارتش سوریه بر ۱۰ منزل از سمت المعضمیه پس از درگیری با گروه های مسلح مسلط شد.

منابع سوری گزارش دادند: ارتش سوریه بر بلندی و منطقه الاملیک در شمال شرق الرحملیه در حومه شمالی لاذقیه مسلط شد. ارتش سوریه قبلا نیز دستاوردهایی به دست آورده بود.

ارتش سوریه در شیخ مسکین در حومه شمالی درعا پیشروی های چشمگیری به دست آورد و شماری از تروریستها کشته و زخمی شدند.

منابع سوری اعلام کردند: ارتش سوریه بر روستای التفاحیه در غرب ناحیه ربیعه در حومه شمالی لاذقیه مسلط شده است.در این عملیات شماری از تکفیری ها کشته و زخمی شدند.