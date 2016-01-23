«دیوید کامرون» خواستار گفتگو با روسیه درباره سوریه شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «دیوید کامرون» نخست وزیر انگلستان امروز گفت: تنش های بین لندن و مسکو نباید بر سر راه گفتگوها برای حل بحران سوریه مانع ایجاد کند.

وی همچنین بر لزوم مشارکت تمامی طرف ها در حل بحران سوریه تاکید کرده و گفت: هیچ تردیدی نیست که وقتی به مسئله سوریه می رسیم باید همه بازیگران حضور داشته باشند چه سعودی ها، چه ایرانی ها و چه روسیه. لازم است همه در این مسئله درگیر باشند.

روابط لندن و مسکو در پی اتهامات قاضی انگلیسی علیه «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه مبنی بر نقش داشتن وی در قتل یکی از مخالفانش در لندن شاهد تنش های بسیاری بوده است.