توسعه گردشگری فارس نیاز به عملگرایی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، شاپور رستمی عصر شنبه در جلسه ديدار متوليان راه‌اندازی پرواز شيراز به نجف با نماينده ولی فقيه در فارس، گفت: آنچه که برای رشد گردشگری در فارس لازم است خارج شدن از شعار و تلاش برای عملی کردن برنامه ها است.

وی ادامه داد: یکی از برنامه های بسیار مهم برای رشد گردشگری در استان فارس فراهم کردن زیرساختها است که در این راستا راه اندازی پرواز شیراز به نجف کمک بسیار مهمی است.

معاون گردشگری و زیارت استاندار فارس، گفت: تلاش کرده‌ایم در سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ گام‌های بلندی را برای فارس در بخش گردشگری زيارتی برداریم و در این راستا ابعاد مختلف کار را دیده‌ایم تا تمام دستگاه‌های دولتی بتوانند همراهی لازم را داشته باشند.

رستمی با تاکید بر تاثیر گذاری بخش خصوصی در موضوع گردشگری نیز گفت: تلاش ما بر این است که زیرساخت‌های مناسب گردشگری را برای بخش خصوصی فراهم کنیم و ظرفیت‌های دولتی را برای حرکت راحت بخش خصوصی به کار گیریم.

وی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه صندوق توسعه حرمین نیز در حال تدوین اساسنامه است، گفت: راه‌اندازی این صندوق یکی از مصوبات هیئت دولت در سال ۸۷ بود که در خصوص حرم‌های امام رضا(ع) و حضرت معصومه(س) وجود داشت اما حرم مطهر حضرت شاهچراغ(ع) نیز در این صندوق قرار گرفت و اکنون پیش‌نویس اساسنامه این صندوق در حال آماده‌سازی است تا بتوانیم مشارکت بخش خصوصی را در این بخش فعال کنیم.

معاون گردشگری و زیارت استانداری فارس تصریح کرد: كارگروه گردشگری استان يكی از كارگروه‌های قانونی شورای برنامه‌ریزی و توسعه است که در اولين اقدام، ۶ کمیته را ذیل این کارگروه ترسیم کرده و مسئولیت آن را به عهده یک سازمان و نهاد واگذار کردیم.