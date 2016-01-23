مرکز معتادان خیابانی متجاهر گلستان نیازمند احداث مکان جدید است

به گزارش خبرنگار مهر، سیداحمد حسینی، عصر شنبه، درنشست خبری با رسانه های استان، درباره مرکز ماده ۱۶ گفت: مرکز ماده ۱۶ یک فرصت استثنایی در همه کشور است که در قالب یک مصوبه برای نگهداری معتادان خیابانی متجاهر در نظر گرفته‌شده است.

وی افزود: مرکز توسکستان تنها مرکز در استان گلستان است که برای ماده ۱۶ تجهیز شده اما با بی تفاوتی مسئولان استانی این مرکز به انحلال نزدیک است که می‌تواند ضربه بزرگی به استان بزند.

حسینی تصریح کرد: شبیه به این اتفاق برای مرکز TC نیز افتاد که ابتدا به گنبد منتقل و سپس جمع شد.

وی بیان کرد: تلاش می کنیم تا زمین یا ملکی نزدیک به شهر تهیه شود که در آینده برای تجهیز و هزینه‌ها به مشکل برنخوریم.

وی ادامه داد: تا کنون نیز ساختمان جهاد کشاورزی در جاده گرگان-تهران و چند زمین در کریم‌آباد و محمدآباد دیده‌شده است که در حال جمع‌بندی نظرات هستیم تا مرکز ماده ۱۶ را جابه جا کنیم.

وی اظهار کرد: این مرکز در ۱۸ استان ایجادشده اما در استان گلستان در دوره قبل از دولت تدبیر و امید، به‌خوبی از این فرصت استفاده نشد، هم‌اکنون ۱۷ استان این مرکز را دارند و مجوز دیگری برای تأسیس این مرکز صادر نشده و قابل توسعه در بقیه استان‌ها نیست.

حسینی گفت: در آن دوره یک مرکز با ظرفیت ۱۰۰ نفر ایجاد شد درحالی‌که مرکز ماده ۱۶ برای ۵۰۰ نفر در نظر گرفته‌شده بود و در مرکز ماده ۱۶ استان گلستان نتوانستیم از بقیه ظرفیت و فرصت استفاده کرده و آن را توسعه دهیم.

۹۰۰ معتاد متجاهر دستگیر شدند

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان گلستان همچنین از جمع آوری ۹۰۰ معتاد متجاهر و انتقال آنان به مرکز ماده ۱۶ استان طی ۹ ماه سال جاری خبرداد و بیان کرد: این معتادان پس از جمع آوری غربال شده و پس از پذیرش به مدت سه ماه در مرکز ماده استان نگهداری می شوند.

وی تأکید کرد: پس از ایجاد مرکز ماده ۱۶ در استان گلستان با ظرفیت ۱۰۰ نفر حدود ۳۰ درصد از جرائم خرد و سرقت‌ها کاهش‌یافته است که نشان از قوت این مرکز دارد.

حسینی خاطرنشان کرد: معتادان متهاجر پس از نگهداری ۳ ماهه در مرکز ماده ۱۶ و پس از دارودرمانی و روان‌درمانی از مرکز بیرون فرستاده‌شده و پس‌ازآن تا ۶ ماه باید به مراکز مشاوره و دارودرمانی مشخص مراجعه کنند که با بررسی‌های انجام‌شده پس از ۳ ماه ۶۰ درصد و پس از ۶ ماه ۴۰ درصد این معتادان در چرخه پاکی باقی می‌مانند که نشان می‌دهد ۶۰ درصد این افراد در طول این ۹ ماه پاک هستند که دستاورد مهمی است.

حسینی با تأکید بر اینکه ساماندهی معتادان از اولویت‌های مردم و استان است گفت: مراکز ماده ۱۶ شرایط خاصی برای پذیرش معتادان دارد که ازجمله آن سن بالای ۱۷ سال و زیر ۶۵ سال، مبتلا نشدن به بیماری‌های عفونی، بیماری‌های روانی، سلامت عضو و معتاد نشدن به شیشه است، برای معتادانی که حائز این شرایط نیستند نیز شیوه‌نامه خاصی در نظر گرفته‌شده است.

حسینی بابیان اینکه زنان نیز بخشی از جامعه معتادان را تشکیل می‌دهند گفت: در گرگان و آزادشهر دو مرکز بانوان داریم که یک‌صد نفر زن در آن‌ها پذیرش شدند که در راستای حرفه‌آموزی یک کارگاه قالی‌بافی برایشان دایر شد که ۴۸ نفر از این دوره استفاده می‌کنند.

حسینی در ادامه گفت: ۶۵ درصد همسر آزاری و کودک‌آزاری،۵۵ درصد طلاق‌ها، ۳۵ درصد شرارت‌ها و جراحت‌ها، ۴۰ درصد سرقت‌ها و ۶۰ درصد زندانیان به‌صورت مستقیم با موضوع اعتیاد در رابطه هستند.

وی گفت: در ۹ ماهه نخست امسال ۱۵۰ مورد پایش از کمپ‌ها داشته‌ایم و در این مورد در کار خود هیچ تعارفی نداشته و با جدیت با تخلفات برخورد می‌شود و تاکنون ۶ مرکز غیرمجاز کمپی در استان تعطیل‌شده است

حسینی تصریح کرد: جمعیت معتاد استان گلستان برابر با ۲.۴۶ درصد جمعیت استان است، با توجه به اینکه هیچ کشوری تاکنون نتوانسته جلوی ورود مواد مخدر را بگیرد باید روی پیشگیری تمرکز کنیم.

وی افزود: در استان گلستان ۲۰۰ مرکز خدمات‌رسانی درمانی داریم که بر اساس آمار ۲۵ هزار نفر مراجعه‌کننده دارند.

حسینی گفت: در گرگان ۳۹ نقطه با کمک شهرداری شناسایی و مسدود شدند.

وی افزود: برای معتادان به شیشه به دلیل روش درمانی خاص باید مراکز مخصوص در نظر گرفته شود که در استان گلستان فاقد چنین مراکزی هستیم و برای ایجاد آن نیز به مکان مشخصی نیاز داریم، هم‌اکنون ۳۲۰ معتاد به شیشه به ۱۴ مرکز معرفی‌شده و درمان می‌شوند.

وی افزود: برای اشتغال معتادانی که پاک می‌شوند نیز به کسانی که از این افراد در کارگاه‌های خود استفاده کنند وام‌های کم‌بهره داده می‌شود که تاکنون ۲۵ نفر معرفی به بانک داشتیم و تاکنون ۲ کارگاه خیاطی، یک کارگاه ساخت فیلتر، یک کارگاه قالی‌بافی و کارگاه پرورش قارچ در این راستا ایجادشده است.