مردم غرب استان تهران 3 ميليارد ريال به نيازمندان كمك كردند

حسين عليمحمدي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي مهر در كرج اظهار داشت: اين ميزان كمك شامل 900 ميليون ريال وجوه نقدي و بيش از 2 ميليارد ريال كمكهاي غير نقدي و تعهدي است.

وي خاطر نشان كرد: البته اين رقم در حال حاضر قطعي نيست و پس اعلام آمار نهايي مناطق به طور قطع اين ارقام افزايش خواهد يافت.

عليمحمدي افزود: كميته امداد در تلاش است قبل از شروع سال جديد كمكها به دست نيازمندان برسد اما به دليل بالا بودن آمار افراد شناسايي شده بخشي از كار ممكن است به سال 85 موكول شود.

وي گفت: 90 درصد وجوه و اقلام جمع آوري شده به افراد تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) اهدا مي شود و بخشي نيز به افرادي كه به صورت مقطعي از سوي مساجد محل ، بهزيستي و ساير ارگانهاي دولتي معرفي شده اند ، واگذار مي شود.

حدود 400 پايگاه نيكوكاري امسال در سطح غرب استان تهران براي جمع آوري كمكهاي مردمي تشكيل شده است.