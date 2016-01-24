اولین خودروی ضد مرگ در راه است

به گزارش خبرگزاری مهر، قرار است که خودروهای این شرکت اروپایی، هوشمندتر و به فناوری های خود مختار مجهز شوند تا آمار تصادفات منجر به مرگ با این نوع خودرو، نزدیک به صفر شود.

همچنین گام نخست برای ساخت خودروهای ضد مرگ Volvo، بالا بردن ضریب ایمنی در داخل اتومبیل با ارتقاء کیسه های هوا و ایجاد حفاظ های امنیتی است.

این شرکت سوئدی قصد دارد در خودروهای خود از رادار برای ایجاد فاصله ایمنی با خودروی جلویی استفاده کند و در صورت نیاز ترمزها به صورت خودکار گرفته شوند.

همچنین در داخل خودرو از دوربین هایی برای قرار گرفتن خودرو در میان خطوط استفاده می شود و با منحرف شدن از خطوط به راننده هشدار داده می شود تا در میان خطوط قرار بگیرد. علایم راهنمایی رانندگی به واسطه این دوربین ها قابل شناسایی و نکات لازم در مورد آنها به راننده گوشزد می شود.

در همین حال از دیگر قابلیت این دوربین ها، حساس بودن به موانع در پیش روی خودرو از قبیل عابرپیاده، حیوانات و دیگر اجسام است که در صورت عدم توجه راننده به صورت خودکار اقدام به ترمز کردن می کند.