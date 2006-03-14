اساتيد دانشگاه‌ هاي قم در حمايت از فناوري هسته‌ اي تجمع كردند

به گزارش خبرنگار مهر در قم، در اين تجمع اعتراض آميز تجمع كنندگان با سردادن شعارهاي «انرژي هسته‌اي حق مسلم ماست، نشست شوراي حكام فتنه آمريكاست»، «ملت اگر بميرد، ذلت نمي‌پذيرد»، «مرگ بر آمريكا و مرگ بر اسراييل» از دولت و ملت ايران خواستند تا در مقابل زياده‌خواهي‌هاي دشمنان مقاومت و ايستادگي كنند.

دكتر حسن تلاشان از اساتيد دانشگاه در اين مراسم به ايراد سخن پرداخت و گفت: مسؤولان نظام در مقابل جنگ رواني دشمنان بايد مقاومت مدبرانه داشته باشند.

تلاشان افزود: راههايي كه تاكنون در زمينه مسائل هسته‌اي پيموده شده‌، بايد تداوم پيدا كند. دشمنان از راههاي مختلف مي‌خواهند نظام جمهوري اسلامي‌را با بحران مواجه سازند. جهان غرب براي اين كه ريشه ملت‌ايران را بخشكاند قصد دارد ما را از فناوري روز محروم كند.

وي تصريح كرد: هر كشوري كه نتواند از علم و فناوري براي آينده خود ذخيره نمايد، نابود خواهد شد. وي گفت: جمهوري‌اسلامي‌بر خلاف ميل باطني دشمنان در زمينه توليد علم و نهضت نرم افزاري گام‌هاي بلندي برداشته و از نظر تكنولوژي نيز تأمين شده است.

اجتماع‌كنندگان درپايان اين مراسم با قرائت قطعنامه‌اي ، دسترسي به فناوري صلح آميز هسته‌اي را حق ملت ايران دانسته و از مسؤولان خواستند كه درمقابل دشمنان كوتاه نيايند.