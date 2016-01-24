افتتاح یازدهمین نشست کمیته عمومی اتحادیه مجالس اسلامی در بغداد

یازدهمین نشست کمیته عمومی اتحادیه پارلمان های اسلامی با ریاست «سلیم الجبوری» رئیس پارلمان عراق در بغداد افتتاح شد.

در این نشست دستور کار انتخاب معاونان رئیس اتحادیه پارلمان های اسلامی به تصویب رسید. بر این اساس نماینده پاکستان به عنوان معاون آسیایی رئیس اتحادیه پارلمان های اسلامی و نماینده ساحل عاج به عنوان معاون آفریقایی رئیس این اتحادیه انتخاب شدند. محمد ابراهیم بحرالعلوم از عراق نیز به عنوان گزارشگر اتحادیه انتخاب شد.

اجلاس روسای پارلمان های اسلامی نیز روز یکشنبه در بغداد برگزار می شود. در همین راستا روسای پارلمان های سوریه، ترکیه و کویت روز شنبه وارد بغداد شده و مورد استقبال سلیم الجبوری رئیس پارلمان عراق قرار گرفتند.

گفتنی است علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در این اجلاس شرکت می کند.

سلیم الجبوری رئیس پارلمان عراق پیش از این با اعلام اینکه تعداد کشورهای شرکت کننده در کنفرانس پارلمان های اسلامی به ۴۰ کشور رسیده است استقبال از این کنفرانس را بالا و غیرقابل انتظار توصیف کرد.