به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی خاتمی شامگاه شنبه در جلسه ستاد دهه فجر افزود: بزرگداشت ایام‌الله دهه فجر که بزرگ‌ترین روز ملی تاریخ ایران است باید باشکوه و نشاط بیشتری برگزار شود.

وی بابیان اینکه خدمت به‌نظام جمهوری اسلامی ایران بزرگ‌ترین افتخار برای همه مسئولان است، اظهار کرد: خدمت در این نظام سعادت است و نصیب هرکسی نمی‌شود.

خاتمی افزود: دهه فجر نقطه عطف تاریخ انقلاب اسلامی ایران است و باشکوه‌ترین روزهای تاریخ کشور در این ایام رخ‌داده و آسایش امروز ما و اینکه خودمان را خادم ملت معرفی می‌کنیم، به برکت انقلاب اسلامی است.

امام‌جمعه زنجان تصریح کرد: محرومیت‌زدایی بعد از پیروزی انقلاب مایه افتخار است و اینها همه به برکت انقلاب هستند.

خاتمی گفت: کسی که توفیق خدمت در نظام جمهوری اسلامی را ندارد، همچون فردی است که از وی سلب توفیق شده است.

وی تصریح کرد: باگذشت ۳7 سال از پیروزی انقلاب اسلامی، نظام باصلابت و بدون تکیه‌بر شرق و غرب و با مردم‌سالاری دینی به راه خود ادامه می‌دهد و روزبه‌روز مقتدر می‌شود.

نماینده ولی‌فقیه در استان زنجان با اشاره به اینکه نسل چهارم انقلاب را ندیده‌اند، افزود: باید دستاوردهای انقلاب به خوبی در بین نسل جوان تشریح و تبیین شود.

خاتمی بابیان اینکه در سال ۵۷، میزان فروش نفت در کشور پنج میلیون و نیم بشکه بود، افزود: در حال حاضر میزان فروش نفت تنها به ۳۰۰ بشکه رسیده است.

امام‌جمعه زنجان افزود: ایران در مقابل شش قدرت جهانی با اقتدار پای میز مذاکره نشسته و باید قدر نعمت جمهوری اسلامی را بدانیم و متوجه باشیم که از کجا به کجا رسیده‌ایم.

خاتمی گفت: انقلاب اسلامی در مقابل دو ابرقدرت شرق و غرب ایستاد و انقلاب اسلامی بر سلطه غرب و شرق پایان داد.

وی بابیان اینکه در زمان انقلاب تنها پنج شهر کشور گازرسانی انجام‌شده بود، افزود: در حال حاضر بالغ بر هزار شهر ایران از نعمت گاز طبیعی برخوردار هستند.

نماینده ولی‌فقیه در استان زنجان افزود: باید دهه فجر برای همگان الگو و سرمشق باشد و باید همیشه ماندگار بماند و فراموش نشود.