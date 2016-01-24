به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی خاتمی شامگاه شنبه در جلسه ستاد دهه فجر افزود: بزرگداشت ایامالله دهه فجر که بزرگترین روز ملی تاریخ ایران است باید باشکوه و نشاط بیشتری برگزار شود.
وی بابیان اینکه خدمت بهنظام جمهوری اسلامی ایران بزرگترین افتخار برای همه مسئولان است، اظهار کرد: خدمت در این نظام سعادت است و نصیب هرکسی نمیشود.
خاتمی افزود: دهه فجر نقطه عطف تاریخ انقلاب اسلامی ایران است و باشکوهترین روزهای تاریخ کشور در این ایام رخداده و آسایش امروز ما و اینکه خودمان را خادم ملت معرفی میکنیم، به برکت انقلاب اسلامی است.
امامجمعه زنجان تصریح کرد: محرومیتزدایی بعد از پیروزی انقلاب مایه افتخار است و اینها همه به برکت انقلاب هستند.
خاتمی گفت: کسی که توفیق خدمت در نظام جمهوری اسلامی را ندارد، همچون فردی است که از وی سلب توفیق شده است.
وی تصریح کرد: باگذشت ۳7 سال از پیروزی انقلاب اسلامی، نظام باصلابت و بدون تکیهبر شرق و غرب و با مردمسالاری دینی به راه خود ادامه میدهد و روزبهروز مقتدر میشود.
نماینده ولیفقیه در استان زنجان با اشاره به اینکه نسل چهارم انقلاب را ندیدهاند، افزود: باید دستاوردهای انقلاب به خوبی در بین نسل جوان تشریح و تبیین شود.
خاتمی بابیان اینکه در سال ۵۷، میزان فروش نفت در کشور پنج میلیون و نیم بشکه بود، افزود: در حال حاضر میزان فروش نفت تنها به ۳۰۰ بشکه رسیده است.
امامجمعه زنجان افزود: ایران در مقابل شش قدرت جهانی با اقتدار پای میز مذاکره نشسته و باید قدر نعمت جمهوری اسلامی را بدانیم و متوجه باشیم که از کجا به کجا رسیدهایم.
خاتمی گفت: انقلاب اسلامی در مقابل دو ابرقدرت شرق و غرب ایستاد و انقلاب اسلامی بر سلطه غرب و شرق پایان داد.
وی بابیان اینکه در زمان انقلاب تنها پنج شهر کشور گازرسانی انجامشده بود، افزود: در حال حاضر بالغ بر هزار شهر ایران از نعمت گاز طبیعی برخوردار هستند.
نماینده ولیفقیه در استان زنجان افزود: باید دهه فجر برای همگان الگو و سرمشق باشد و باید همیشه ماندگار بماند و فراموش نشود.
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