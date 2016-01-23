گنج زاده و خاکسار در جمع حذف شده ها

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله نخست رقابتهای لیگ جهانی کاراته موسوم به کاراته وان از روز گذشته با حضور ۱۰۱۲ کاراته کا از ۷۴ کشور در فرانسه آغاز شد طی آن نمایندگان اعزامی کشورمان یکی بعد از دیگری از دور مسابقات کنار رفتند. بعد از فاطمه صادقی که در روز نخست از دور مسابقات حذف شد ، امیرمهدیزاده، ابراهیم حسن بیگی، بهمن عسگری، امیرحسین کلهری، سجاد گنج زاده، زهره برزگر و طراوت خاکسار هم از دور مسابقات کنار رفتند.

گنج زاده در وزن ۸۴+ کیلوگرم «الکس چرمرس» از هلند را یک بر صفر و «والنتینو» از ایتالیا را چهار بر یک شکست داد. وی دور سوم در پیکار با «ریدوان کاپتان» از ترکیه ۴ بر ۲ بازنده شد. این ترکیه در نیمه نهایی مقابل «انیس ارکان» هموطن خود بازنده شد تا نماینده کشورمان با از دست دادن شانس کسب مدال برنز از دور مسابقات کنار برود.

در وزن ۵۵-کیلوگرم زنان طراوت خاکسار با برتری مقابل حریفانی از اسلواکی، لوکزاموبرگ، ایتالیا و اسپانیا به نیمه نهایی راه پیدا کرد. وی در این مرحله ۴ بر صفر مقابل حریفی از اکراین نتیجه را واگذار کرد و به گروه بازنده ها رفت. خاکسار برای کسب مدال برنز به دیدار «سامیه میاوا» از فرانسه رفت و با شکست یک بر صفر از دست يابی به مدال بازماند. در همین وزن زهره برزگر هم پس از ۳ پیروزی و یک شکست از دور رقابتها کنار رفت.

ذبیح الله پورشیب تنها کاراته کای کشورمان است که به دیدار نهایی وزن ۸۴- کیلوگرم راه پیدا کرد. وی «دیوپ سالی» از فرانسه، «لورآندرس» از اکوادور،« گیوسپه» از ایتالیا، «گوخان گاندوز» از ترکیه و «هلیو هرناندز» از فرانسه را شکست داد و به دیدار نهایی راه يافت. پورشیب برای کسب مدال طلا در یک دیدار انتخابی به مصاف «روتاریو آراگا» از ژاپن می رود.

این دوره از رقابتها عصر فردا با برگزاری رقابتهای نهایی اوزان مختلف به پایان می رسد.