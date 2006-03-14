كشورهاي عضو ان.پي.تي بايد حق استفاده صلح آميز از انرژي هسته اي را داشته باشند

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از اداره اخبار و رسانه هاي گروهي مجلس شوراي اسلامي، در اين ديدار ابتدا دانشيار با ابراز خرسندي از روند رو به رشد مناسبات بين جمهوري اسلامي ايران و آفريقاي جنوبي در زمينه هاي مختلف سياسي، اقتصادي و فرهنگي ، بر لزوم مشاركت بيشتر شركت هاي آفريقاي جنوبي در بخش هاي گوناگون بويژه نفت و گاز ايران تاكيد كرد.

وي ضمن استقلال از پيشنهاد همكاري تكنولوژيك و صنعتي دو كشور اظهار داشت: ايران و آفريقاي جنوبي سالها طعم تلخ ظلم و ستم داخلي و استعمار خارجي را چشيده و ديدگاههاي مشتركي در اين زمينه دارند.

رئيس كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي در بخش ديگري از سخنانش افزود: پيش بيني مي شود طي 10 سال آينده ، دنيا به شدت با كمبود نفت و گاز مواجه خواهد شد و بايد كشورهاي عضو معاهده ان.پي.تي حق استفاده صلح آميز از انرژي هسته اي را داشته باشند.

وي با اشاره به انصارطلبي آمريكا در صحنه هاي بين المللي ، از آپارتايد به شدت انتقاد كرد و گفت: اگر تا ده سال آينده ، هزار نيروگاه اتمي در سراسر كشور بويژه در كشورهاي عضو ان.پي.تي تاسيس و راه اندازي نشود، دنيا با بحران انرژي روبرو خواهد شد.

در ادامه اين ديدار، يوسف سالوجي سفير آفريقاي جنوبي نيز با حمايت از حق مسلم جمهوري اسلامي ايران در استفاده صلح آميز از انرژي هسته اي ، تصريح كرد: موضع ما كاملا روشن است و از فعاليت هاي قانونمند كشورهاي عضو به ويژه جمهوري اسلامي ايران حمايت مي كنيم.

وي افزود: ما 300 سال طعم زورگوئي و آپارتايد را چشيده و با اشكال مختلف آن مبارزه كرده و خواهيم كرد.

در ادامه اين ديدار، هيئت نفتي آفريقاي جنوبي نيز با ارائه پيشنهادات همكاري در زمينه هاي نفت و گاز، خواستار حمايت مجلس شوراي اسلامي از گسترش مناسبات صنعتي و تجاري دو كشور شدند.