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۴ بهمن ۱۳۹۴، ۵:۴۶

مطالعات نشان می دهد؛

چاقی قبل از بارداری با افزایش خطر مرگ نوزاد همراه است

چاقی قبل از بارداری با افزایش خطر مرگ نوزاد همراه است

یک مطالعه جدید نشان می دهد نوزاد مادرانی که قبل از بارداری چاق بودند بیشتر در معرض ریسک مرگ به هنگام تولد قرار دارند.

به گزارش خبرنگار مهر، محققان دانشگاه بوستون دریافتند که چاقی قبل از بارداری با پیامدهای بدتری برای نوزادان همراه است.

در این مطالعه، محققان داده های مربوط به بیش از ۶ میلیون نوزاد تازه متولدشده را بررسی کردند. نوزادان متولدشده از زنان چاق در مقایسه با زنان دارای وزن متعادل دو برابر بیشتر در معرض مرگ ناشی از تولد زودهنگام قرار داشتند.

یوجین دیکلرک، سرپرست تیم تحقیق، در این باره می گوید: «مطالعات ما نشان می دهد نوزادان متولدشده از زنان چاق بیشتر در معرض مرگ ناشی از نقایص تولد و مرگ ناگهانی نوزاد قرار دارند. هر چقدر مادر چاق تر باشد، ریسک مرگ نوزاد بیشتر خواهد بود.»

به گفته دیکلرک، این مطالعه بر نیاز به توجه بر چاقی قبل از بارداری تاکید دارد و باید تحقیقات بیشتری در این زمینه انجام شود.

کد مطلب 3031861
حبیب احسنی پور

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