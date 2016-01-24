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۴ بهمن ۱۳۹۴، ۷:۰۰

رابرت موگابه رئیس جمهور زیمبابوه به قدرت بازگشت

رابرت موگابه رئیس جمهور زیمبابوه به قدرت بازگشت

موگابه روز شنبه به طور رسمی در کاخ ریاست جمهوری با تئودور گوما رئیس جمهور گینه دیدار کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، رابرت موگابه رئیس جمهور زیمبابوه بعد از گذراندن یک حمله قلبی مجدداً فعالیت رسمی خود را آغاز کرد.

چند هفته گذشته در شبکه های اجتماعی بعد از اعلام خبر حمله قلبی رئیس جمهور ۹۲ ساله زیمبابوه شایعاتی درباره مرگ وی منتشر شده بود.

موگابه روز شنبه به طور رسمی در کاخ ریاست جمهوری با تئودور گوما رئیس جمهور گینه دیدار کرد و به نوعی حضور رسمی اش در راس قدرت را نشان داد.

روزنامه های محلی اعلام کردند موگابه جمعه شب از بیمارستان مرخص شد و همراه همسرش به خانه برگشت.

رابرت موگابه در حال حاضر پیرترین رئیس جمهور جهان محسوب می شود. وی از سال ۱۹۸۰ در پست ریاست جمهوری زیمبابوه فعالیت می کند.

در اسناد منتشر شده در ویکی لیکس در سال ۲۰۰۸ اعلام شده بود که موگابه به بیماری سرطان پروستات مبتلا شده است.

کد مطلب 3031864

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