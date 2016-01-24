نگرانی عبدالفتاح السیسی از سرایت اعتراضات تونس به مصر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المنار، عبدالفتاح السیسی روز شنبه در واکنش به ناآرامی های تونس که از زمان انقلاب این کشور در سال ۲۰۱۱ بی سابقه است مردم تونس را به عدم تباه کردن کشورشان و ضرورت فهم دشواری اوضاع اقتصادی در تمام جهان فراخواند.

السیسی در سخنرانی خود به مناسبت روز پلیس مصر که از تلویزیون این کشور پخش می شد، گفت: من در امور داخلی برادران در تونس دخالت نمی کنم اما به تمام مردم تونس می گویم که شرایط اقتصادی در کل جهان بسیار دشوار است. کشورتان را حفظ کنید.

وی افزود: من نسبت به خیر، صلح، امنیت، آبادانی و ثبات توصیه می کنم نه ارعاب، تخریب، کشتار و شر. من به هرکسی که در هر کشوری صدای من را می شنود می گویم که کشورتان را حفظ کنید و آن را تباه نکنید.

لازم به ذکر است که تونس از روز یکشنبه گذشته در اعتراض به بیکاری، شاهد ناآرامی های گسترده است و این اعتراضات همچنان ادامه دارد. این اعتراضات بعد از گذشت ۵ سال از سرنگونی رژیم «زین العابدین بن علی» رئیس جمهور مخلوع این کشور، در پی مرگ یک جوان بیکار ۲۸ ساله در «قصرین» تونس که از تیر برق بالا رفته و دچار برق گرفتگی شد شکل گرفته است.

دولت تونس به دنبال تشدید نا آرامی ها در این کشور مقررات منع آمد و شد شبانه در تمام مناطق این کشور اعمال کرد. قرار است دولت تونس روز یکشنبه در این خصوص تشکیل جلسه دهد.