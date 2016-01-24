بهروز غریب پور مدیر کاخ جشنواره سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر درباره جزئیات آماده‌سازی برج میلاد برای میزبانی به خبرنگار مهر گفت: گذرگاه سیمرغ از جمله فضاهای در نظر گرفته شده برای ورود مهمانان به برج میلاد است. گذرگاه سیمرغ فضایی۶۰ متری با ارتفاع ۶ متر دارد که مهمانان کاخ برای ورود به محل نمایش فیلم از این گذرگاه عبور می کنند. این گذرگاه یادآور بازارهای قدیمی است که سه دهه برگزاری جشنواره فیلم فجر به عنوان مهمترین رویداد سینمایی کشور در این فضا مرور می شود.

مدیر کاخ جشنواره افزود: این گذرگاه از جمله ایده های خوبی بود که به همت دبیر جشنواره اجرایی شد. ساخت گذرگاه سیمرغ به تازگی به پایان رسیده و نصب آن روز ۹ بهمن ماه آغاز و در نخستین روز از نمایش آثار در سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر در برج میلاد به بهره‌برداری می رسد.

غریب پور درباره دیدار هیات برگزاری سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر با وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی که روز گذشته ۳ بهمن ماه انجام شد نیز گفت: در دیداری که با وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی داشتیم گزارشی از فعالیت هایی که تا امروز برای برگزاری جشنواره صورت گرفته است به وزیر ارائه شد. همچنین طرح بافت قالی ایرانی به جای فرش قرمز را که فرهنگی وارداتی از کشورهای غربی است ارائه کردم و از وزیر قول گرفتم این طرح برای سال آینده اجرایی شود.

مدیر کاخ جشنواره سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر درباره طرح پیشنهادی خود به ویزر فرهنگ و ارشاد اسلامی توضیح داد: همانطور که می دانید عنوان فرش قرمز وام گرفته از فرهنگ غربی است و از سوی دیگر غربی ها از داشتن صنعت اصیل بافت فرش و قالی محروم هستند ولی ما ایرانیان همواره به صنعت فرش و قالیبافی خود بالیده ایم و چه بهتر که در مراسم‌های بزرگ هنری نیز از این هنر استفاده کنیم.

غریب پور در پایان گفت: از همین رو مطرح شد از سال آینده به جای داشتن فرش قرمز یا همان رد کارپت معروف، فرش ایرانی در جشنواره فیلم فجر پهن کنیم. آقای جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با کلیات طرح موافقت کرد و امیدوارم یک فرش اصیل ایرانی زیر پای هنر اصیل ایرانی از جمله سینمای ایران پهن شود.

از فرش قرمز تئاتر تا سینما

به گزارش مهر، البته چندی پیش در افتتاحیه تئاتر «فصل شکار بادبادک‌ها» به کارگردانی جلال تهرانی که در تئاترشهر برگزار شد یک شرکت فرش ایرانی مراسمی را برگزار کرد و نام آن را «آیین فرش قرمز تئاتر با دستبافته های ایرانی» گذاشت و در آن مراسم تعداد قابل توجهی از هنرمندان سینما و تئاتر روی فرش‌های ایرانی پهن شده عکس یادگاری گرفتند.

پریسا مقتدی رییس تئاتر شهر هم عنوان «شب فرش فیروزه ای» را برای تداوم این آیین و بهره گیری از فرش دستباف ایرانی پیشنهاد داد. البته این مراسم دیگر تکرار نشد.