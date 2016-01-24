۱۵ خودرو در آزادراه قزوین به کرج با یکدیگر برخورد کردند

علی فخار سلیمانی دقایقی قبل درگفتگو باخبرنگار مهر در خصوص این حادثه اظهارداشت: شب گذشته پس از اعلام حادثه در بزرگراه قزوین به کرج خودروهای آمبولانس به ماموریت اعزام شدند.

وی افزود: به علت بارش باران و لغزنده بودن جاده ها بیش از هشت مورد تصادف در این محور رخ داد که مجروحان این حوادث تحت درمان قرار گرفتند و مشکل حادی دیده نشد.

سلیمانی تصریح کرد: در یکی از این حوادث با قیجی کردن یک دستگاه کامیون در محدوده روبروی آمادگاه آبیک این خودرو از مسیر خارج شده و در لاین دیگر قرار می گیرد که این حادثه موجب برخورد چند دستگاه خودرو دیگر هم شد.

مدیر EOC دانشگاه علوم پزشکی قزوین یادآورشد: به دنبال واژگون شدن این کامیون حدود ۱۴ دستگاه خودرو در هر دو لاین باهم برخورد کردند که بلافاصله تمام آمبولانس های مسیر قزوین تا آبیک به محل حادثه اعزام شدند.

وی بیان کرد: شش دستگاه آمبولانس به ماموریت اعزام شدند که اولین آمبولانس اعزامی بعداز ۴ دقیقه به صحنه حادثه رسید و ۲ آمبولانس فوریتهای پزشکی و هلال احمر میرپنجی نیز برای کمک رسانی به محل حادثه رسید که با کمک آتش نشانی و پلیس راه عملیات امدادی صورت گرفت.

سلیمانی گفت: این حادثه ۹ مجروح داشت که هفت مصدوم توسط اورژانس و یک مصدوم هم توسط هلال احمر به بیمارستان ولیعصر آبیک منتقل شدند و یک مجروح به علت شدت جراحات وارد شده به بیمارستان شهید رجایی قزوین منتقل شد.

وی افزود: ساعتی بعد از این حادثه هم یک دستگاه پراید هم در همین محدوده واژگون شد که با اعزام آمبولانس فوریتهای پزشکی از پایگاه ناصرآباد این مصدوم به بیمارستان ولیعصر آبیک منتقل شد و تحت درمان قرار گرفت.

سلیمانی گفت: براساس آخرین اطلاعات دریافتی یک نفر از مجروحان حادثه شب گذشته بر اثر شدت جراحات در گذشت.

سرهنگ بهرام زینلی فرمانده پلیس راه استان قزوین نیز دقایقی پیش در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: صبح امروز در کیلومتر ۵۴ لاین جنوبی «قزوین - کرج» برخورد یک دستگاه اتوبوس منجر به کشته شدن یک عابر پیاده شد.

علت این حادثه نقض ماده۴ و عبور غیرمجاز عابر از مسیر اتوبان بود.