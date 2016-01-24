اظهارات خصمانه کری نشان داد تجاوز به یمن تصیمم واشنگتن بوده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «رأی الیوم»، «محمد الحوثی» رئیس کمیته عالی انقلاب یمن امروز یکشنبه به اظهارات روز گذشته «جان کری» وزیر خارجه آمریکا در خصوص یمن واکنش نشان داده و از آن به شدت انتقاد کرد.

بر اساس این گزارش، وی در این زمینه تصریح کرد: این اظهارات نشان داد که تجاوز به یمن تصمیم مقامات آمریکایی بوده است.

رئیس کمیته عالی انقلاب یمن با بیان اینکه اظهارات اخیر وزیر خارجه آمریکا، حل سیاسی بحران یمن را با چالش مواجه ساخت، اظهار داشت: واشنگتن همچنان به ارائه کمک های مختلف به متجاوزان سعودی ادامه می دهد.

وی همچنین اظهار داشت: اظهارات جان کری نشان می دهد که آمریکا همچنان به ریختن خون مردم بی دفاع یمن و تخریب این کشور ادامه می دهد.

الحوثی همچنین واشنگتن را مسئول تمامی جنایت های سعودی ها و تکفیری ها علیه مردم بی دفاع یمن دانست.

گفتنی است، «جان کری» وزیر خارجه آمریکا روز گذشته در جریان نشست خبری مشترک با همتای سعودی خود در ریاض مدعی شده بود: سرکشی حوثی ها و اقدامات القاعده دو عامل بی ثبات کننده یمن هستند.