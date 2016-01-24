آسمان مشهد رنگ خاکستری به خود گرفت/نفس شهروندان تنگ شد

به گزارش خبرنگار مهر، صبح یکشنبه شاخص ایستگاه های سنجش کیفیت هوای شهرداری مشهد و غلظت آلاینده های زیست محیطی به رقم ۱۱۴ اِی. کیو. آی و در وضعیت ناسالم قرار گرفت.

مدیر مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری مشهد با اشاره به آلوده ترین ایستگاه های سنجش کیفیت هوای صبح امروز مشهد به خبرنگار مهر گفت: ایستگاه رسالت با عدد شاخص ۱۷۰ اِی. کیو. آی آلوده ترین ایستگاه امروز مشهد و در وضعیت ناسالم برای تمام گروه ها قرار دارد.

محمد پذیرا ادامه داد: همچنین ایستگاه های کریمی و سرافرازان به ترتیب با اعداد شاخص ۱۵۵ و ۱۵۴ اِی. کیو. آی نیز دیگر ایستگاه هایی است که وضعیت را برای تمام گروه ها ناسالم گزارش کردند.

وی از ناسالم بودن ایستگاه های ساختمان با عدد شاخص ۱۴۶ اِی. کیو. آی برای گروه های حساس خبر داد و افزود: دیگر ایستگاه هایی که چنین وضعیتی دارند ایستگاه های مفتح با عدد شاخص ۱۴۲، خیام جنوبی با عدد شاخص ۱۳۸، ماشین ابزار با عدد شاخص ۱۱۵، تقی آباد با عدد شاخص ۱۰۷ و آوینی با عدد شاخص ۱۰۳ اِی. کیو. آی است.

مدیر مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری مشهد خاطرنشان کرد:‌ دیگر ایستگاه های سنجش کیفیت هوای شهرداری مشهد از جمله نخریسی، سجاد، صدف، لشگر، ویلا و حرم مطهر وضعیت هوا را سالم گزارش دادند.

وی از شهروندان خواست از ورزش کردن در هوای آلوده خودداری کرده و حتی الامکان از سفرهای غیرضروری پرهیز کنند.

پذیرا تاکید کرد: شهروندان برای کمک به کاهش آلودگی هوا از تردد با وسایل نقلیه شخصی خودداری کرده و با وسایل نقلیه عمومی در سفرهای درون شهری خود استفاده کنند.

وی تصریح کرد: آلودگی هوا برای کودکان، سالمندان، زنان باردار و بیماران قلبی از دیگر افراد جامعه خطرناک تر بوده و به همین جهت این افراد از حضور در فضای آلوده خودداری کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، عددشاخص کیفیت هوای پاک صفر تا ۵۰ اِی. کیو. آی، هوای سالم ۵۱ تا ۱۰۰ اِی. کیو. آی، ناسالم برای گروه های حساس(هشدار) ۱۰۱ تا ۱۵۰ اِی. کیو. آی، ناسالم برای تمام گروه ها(هشدار) ۱۵۱ تا ۲۰۰ اِی. کیو. آی، بسیار ناسالم (اضطرار) ۲۰۱ تا ۳۰۰ اِی. کیو. آی و خطرناک (بحران) بیشتر از ۳۰۰ اِی. کیو. آی است.