کسب نشان طلای پرش سه گام کشور توسط دو و میدانی کار قمی

علی رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: رقابت‌های دو و میدانی داخل سالن قهرمانی کشور با درخشش دو و میدانی کاران قمی همراه بود و میلاد دریساوی پس از کسب طلای پرش طول، در پرش سه گام نیز صاحب مدال طلا شد.

وی افزود: در مسابقات دو و میدانی داخل سالن کشور تیم مردان قم با ۹ ورزشکار و تیم زنان قم با ۳ ورزشکار شرکت کردند که بهترین نتایج توسط میلاد دریساوی گزینه المپیکی دو و میدانی قم به دست آمد.

رئیس هیئت دو و میدانی استان قم گفت: دریساوی پس از اینکه توانست در پرش طول قهرمان شود در پرش سه گام که خود رکوردار ایران در این ماده محسوب می‌شود به میدان رفت و به مقام نخست رسید.

رضایی بیان داشت: در این ماده، با پرشی به طول ۱۶ متر و ۲۳ سانتی متر قهرمان پرش سه گام کشور شد و حد نصاب ۱۶ متر و ۱۰ سانتی متری تعیین شده از سوی فدراسیون برای حضور در مسابقات داخل سالن قهرمانی آسیا را به دست آورد.

وی عنوان کرد: بدین ترتیب دریساوی می‌تواند در مسابقات دو و میدانی داخل سالن آسیا که از ۲۹ بهمن در دوحه قطر برگزار می‌شود حاضر باشد و برای کسب سهمیه آسیایی و المپیک تلاش کند.

رئیس هیئت دو و میدانی استان قم تصریح کرد: دریساوی سال گذشته در مسابقات دو و میدانی داخل سالن جام فجر رکورد پرش سه گام کشور را شکست و امیدوار است در صورت فراهم شدن شرایط، سهمیه حضور در المپیک ریو را به دست آورد.