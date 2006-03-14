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۲۳ اسفند ۱۳۸۴، ۱۳:۴۲

رئيس سازمان صنايع و معادن استان قم خبر داد:

معرفي 27 طرح صنعتي به بانك‌ها جهت استفاده از تسهيلات حساب ذخيره ارزي

رئيس سازمان صنايع و معادن استان قم از معرفي 27 طرح صنعتي و فني به بانك‌ها جهت استفاده از تسهيلات حساب ذخيره ارزي خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در قم، غلامحسين احدي در قم خاطرنشان كرد: تاكنون 27 طرح فني و صنعتي به منظور استفاده از 132 ميليون و 681 هزار و 500 دلار تسهيلات ارزي به بانك‌ها معرفي شده‌اند كه از اين تعداد 24 طرح با مبلغ 98 ميليون و555 هزار و 71 دلار گشايش اعتبار شده است.

رئيس سازمان صنايع و معادن تصريح كرد: سازمان صنايع و معادن، طرح‌هاي داراي توجيه فني و اقتصادي كه متقاضي استفاده از تسهيلات ارزي از محل حساب ذخيره ارزي باشند را خارج از نوبت بررسي مي‌كند.

وي گفت: تسهيلات حساب ذخيره‌ارزي فرصت مناسبي را براي سرمايه‌گذاران ايجاد كرده است تا با خريد فناوري‌هاي جديد وايجاد واحدهاي توليدي در توليد محصولات با كيفيت بالا فعاليت كنند.

کد مطلب 303191

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