چرا به تذكرات آئين نامه اي نمايندگان توجه نمي كنيد؟

به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، عماد افروغ در تذكر آئين نامه اي گفت: عدم توجه به برخي از تذكرات كليدي و حساس باعث تصويب مصوباتي مي شود كه احد الناسي نمي تواند آن را ملغي كند.

افروغ ادامه داد: من شاهد بودم كه آقاي نادران 6 - 5 دقيقه اصرار داشت كه قبل از تصويب تبصره الحاق به لايحه بودجه نامه اي بدهد ولي اجازه تذكر نداديد و پيشنهاد تصويب شد.

وي افزود: به نظر من اعضاي هيات رئيسه كه ممكن است گرفتاريهايي نيز داشته باشند بايد به بعضي از تذكرات كه حساس است دقت كرده و به جناحين مختلف مجلس توجه داشته باشند.

افروغ با بيان اينكه كميسيون عمران دو پيشنهاد مبهم و دو پهلو داده است اظهار داشت: عدم توجه به برخي تذكرات حساس باعث تصويب اينگونه پيشنهادات شده كه نمي توان را ملغي كرد لذا از هيات رئيسه خواهش مي كنم كه اين مسئله را مورد توجه قرار دهند.