اعزام پنج شمشیرباز به مسابقات انتخابی المپیک در چین

فضل الله باقرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: شمشیربازانی که از رنکینگ جهانی صاحب سهمیه المپیک نشوند این فرصت را خواهند داشت که با حضور در مسابقات زون آسیا به عنوان آخرین مرحله رقابت های توزیع سهمیه المپیک برزیل، شانس خود را برای دستیابی به این سهمیه امتحان کنند.

وی با اشاره به اینکه شمشیربازی اسلحه سابر ایران برای کسب سهمیه المپیک از رنکینگ جهانی موقعیت خیلی خوبی دارد، ادامه داد: طبق قانون در اسلحه هایی که کسب سهمیه در آن قطعی شده است، اجازه اعزام نماینده به مسابقات زون آسیا نداریم ضمن اینکه در هر اسلحه هم یک نماینده اعزامی خواهیم داشت.

رئیس فدراسیون شمشیربازی با یادآوری اینکه مسابقات زون آسیا ۲۵ فروردین ماه سال آینده در چین آغاز خواهد شد، تصریحکرد: بر این اساس در پنج اسلحه فلوره پسران و دختران، اپه پسران و دختران و سابر دختران در این رقابت ها نماینده خواهیم داشت.

وی تاکید کرد که شمشیربازان اعزامی به چین اسفندماه با برگزاری رقابت های انتخابی مشخص و معرفی خواهند شد.

باقرزاده یادآور شد که کشورهایی همچون چین، کره جنوبی، ژاپن، هنگ‌کنگ و قزاقستان به طور حتم از طریق رنکینگ جهانی، صاحب سهمیه المپیک می‌شوند و بنابراین طبق قانون، حضوری در زون آسیا نخواهند داشت. غیبت نمایندگان این‌گونه کشورها در بخش بانوان، کار را برای بانوان ایران به مراتب راحت‌تر و آسانتر می‌کند.

رئیس فدراسیون شمشیربازی در پایان گفت که در مجموع این شانس و احتمال وجود دارد که شمشیربازان ایران از زون آسیا هم صاحب سهمیه شوند.