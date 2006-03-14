به گزارش خبرگزاري "مهر"، اميرشهاب رضويان در مورد آغاز فيلمبرداري و انتخاب عوامل فيلم جديدش "رنگ‌هاي خاطره" گفت: "حضور عزت‌الله انتظامي به عنوان بازيگر نقش اول در فيلم قطعي شده و محمدرضا قومي مشغول انجام تست گريم بازيگران است."

از جمله عواملي كه حضورشان تا به حال در فيلم "رنگ‌هاي خاطره" قطعي شده مي‌توان به مدير فيلمبرداري: داريوش عياري، مدير توليد: سعيد بشيري، دستيار اول كارگردان و برنامه ريز: يوسف روحاني، طراح صحنه و لباس: مهرداد زاهديان، بازيگران: شهباز نوشير، مهران رجبي، رابعه مدني، وحيد رضواني، سيدعبدالمجيد فتحي و بهروز جليلي و مجري طرح: سيدسعيد رضويان اشاره كرد. تهيه‌كنندگي فيلم هم بر عهده شركت فيلمسازي و پژوهش‌هاي سينمايي هيلاج فيلم است.

رضويان در مورد لوكيشن‌هاي "رنگ‌هاي خاطره" گفت: "لوكيشن‌هاي فيلم در كشور آلمان و شهر بندري هامبورگ، تهران و بم خواهد بود. فيلم يك اثر اجتماعي است و داستان آن درباره بازگشت مردي بعد از گذشت سي سال به وطن است. فيلمبرداري براي حدود دو ماه برنامه‌ريزي شده و "رنگ‌هاي خاطره" بعد از تعيطلات نوروز در شهر بم كليد مي‌خورد."