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۲۳ اسفند ۱۳۸۴، ۱۴:۳۳

عزت‌الله انتظامي "رنگ‌هاي خاطره" را برگزيد

عزت‌الله انتظامي از اواسط فروردين سال آينده بازي در فيلم سينمايي "رنگ‌هاي خاطره" به كارگرداني اميرشهاب رضويان را در شهر بم آغاز مي‌كند.

به گزارش خبرگزاري "مهر"، اميرشهاب رضويان در مورد آغاز فيلمبرداري و انتخاب عوامل فيلم جديدش "رنگ‌هاي خاطره" گفت:  "حضور عزت‌الله انتظامي به عنوان بازيگر نقش اول در فيلم قطعي شده و محمدرضا قومي مشغول انجام تست گريم بازيگران است."

از جمله عواملي كه حضورشان تا به حال در فيلم "رنگ‌هاي خاطره" قطعي شده مي‌توان به مدير فيلمبرداري: داريوش عياري، مدير توليد: سعيد بشيري، دستيار اول كارگردان و برنامه ريز: يوسف روحاني، طراح صحنه و لباس: مهرداد زاهديان، بازيگران: شهباز نوشير، مهران رجبي، رابعه مدني، وحيد رضواني، سيدعبدالمجيد فتحي و بهروز جليلي و مجري طرح: سيدسعيد رضويان اشاره كرد. تهيه‌كنندگي فيلم هم بر عهده شركت فيلمسازي و پژوهش‌هاي سينمايي هيلاج فيلم است.

رضويان در مورد لوكيشن‌هاي "رنگ‌هاي خاطره" گفت: "لوكيشن‌هاي فيلم در كشور آلمان و شهر بندري هامبورگ، تهران و بم خواهد بود. فيلم يك اثر اجتماعي است و داستان آن درباره بازگشت مردي بعد از گذشت سي سال به وطن است. فيلمبرداري براي حدود دو ماه برنامه‌ريزي شده و "رنگ‌هاي خاطره" بعد از تعيطلات نوروز در شهر بم كليد مي‌خورد."

کد مطلب 303193

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