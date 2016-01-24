ماجرای فرار ناوهای خارجی از آبهای ایران/با هیچ قدرتی شوخی نداریم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صداوسیما، سردار حسین سلامی در برنامه نگاه یک شبکه یک سیما درباره بازداشت تفنگداران آمریکایی گفت: این رویداد، یک پیروزی آشکار ، بزرگ و فتح مبینی برای ملت ایران در یکی از حساس ترین برهه های انقلاب اسلامی بود.

جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی افزود : این پیروزی زمانی اتفاق افتاد که آمریکایی ها رجز خوانی می کردند و می خواستند تحریم های جدیدی را بر ضد ایران اعمال کنند.

وی گفت: آمریکا با توجه به تحولات منطقه تلاش داشت چالش های سیاسی را در عرصه بین المللی برای کشور ما ایجاد کند اما دقیقا جایی که نیاز بود بت بزرگی شکسته شود تا بت های کوچک در دستگاه سیاسی خود ایران را بر اساس حقایق ببینند، این اتفاق روی داد.

جانشین فرمانده کل سپاه افزود: این بازداشت غلبه روح ایمان به وسیله نیروهای آموزش دیده در مکتب اهل بیت بر کسانی بود که بر ابزارهای مادی تکیه می کنند.

سردار سلامی با بیان اینکه آمریکاییها تجهیزات پیشرفته تری داشتند و به وسیله دو ناو پشتیبانی می شدند گفت: اثبات کردیم که آنچه در عرصه نبرد تعیین کننده است نیروی ایمان است و این رویداد تلفیق شجاعت نظامی و شجاعت سیاسی بود.

جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی افزود : یک ساعت پس از دستگیری تفنگنداران آمریکایی ناو هواپیمابر آمریکایی متوجه گم شدن نیروهای آمریکایی شد و بسیار دستپاچه و هیجانی و خارج از کنترل وارد صحنه شده و به جزیره فارسی نزدیک شد و رزمناوهای شان بسیار عصبی و ناآرام هشدارهایی دادند که جنبه عملیات روانی داشت.

وی افزود: اما نیروهای سپاه آرام و با قلب های مطمئن رویدادها را زیر نظر داشتند.

سردار سلامی ادامه داد: زمانی که بالگرد آمریکاییها می خواستند وارد جزیره فارسی شوند و تفنگداران را خارج کنند از طرف سپاه به آنان اعلام شد که اگر وارد حریم آبهای ایران شوید منهدم خواهید شد و این اخطار مقتدرانه و باتدبیر موجب شد آنها عقب نشینی کنند.

سردار سلامی تصریح کرد: پس از این اخطار رزمناوها و هواپیماهای آمریکایی عقب نشینی کردند.

وی گفت: ما در پی جنگ نیستیم اما رزمندگان ما مشتاق دفاع از میهن هستند.

جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی افزود: صدها موشک آماده پرواز بود و به آمریکاییها اخطار داده شد که اگر به رفتارهای خود ادامه دهید مورد اصابت شدیدی قرار می گیرید.

وی گفت: اگر آمریکاییها اشتباه می کردند جهنمی از آتش برای آنها ایجاد می شد و شکست سنگین تری برای آنها رقم می خورد.

سردار سلامی افزود: در ۱۵ ساعت ۲۵ ناو دشمن در منطقه حضور یافت اما هر چه نیروهای ما جلوتر می رفتند آنها عقب تر می رفتند و ناو هواپیمابری که تا فاصله ۲۰ مایلی جزیره فارسی آمده بود تا فاصله ۷۰ مایلی عقب نشینی کردند.

وی ادامه داد: بررسی های ما نشان داد که تفنگداران آمریکایی واقعا گم شده بودند.

جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: وقتی آمریکاییها دستگیر شدند رفتار برادران ما با آنها کریمانه بود و جلوه ای از رفتار اسلامی را به کسانی که در دست ما اسیر بودند نشان دادند.

وی افزود: اضطراب بسیاری بر آمریکاییها حاکم بود اما پاسداران به آنها آرامش می دادند و زمانی که می خواستند باز گردند تا آخرین فشنگ را به آنها تحویل دادند و تا خروج شان از سرزمین مان آنها را زیر نظر داشتند.

سردار سلامی گفت: این رفتار، بزرگی، اقتدار و شجاعت حقیقی است که در سینه دریادلان سپاهی نهفته است.

وی افزود: بازداشت تفنگداران آمریکایی موجب شد که نیروهای کشورهای مختلفی که در منطقه به عنوان نیروهای ائتلاف حضور دارند برآورد جدیدی از قدرت جمهوری اسلامی ایران بدست آورند.

سردار سلامی گفت: آنها متوجه شدند در اینجا هیچ ملاحظه ای وجود ندارد و فهمیدند ایران با هیچ قدرتی شوخی ندارد.

وی گفت: آنها متوجه شدند اینجا مکانی است که خطاهای تاکتیکی ممکن است برای آنها شکست و آسیب های راهبردی داشته باشد.

جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی افزود: از نیروهای موسوم به ائتلاف می خواهیم همه قوانین حقوقی و بین المللی را رعایت کنند.

وی در پاسخ به این شبهه که بازداشت تفنگداران آمریکایی را هماهنگ شده با موضوع برجام بوده است گفت: افرادی که چنین شبهاتی ایجاد می کنند یا جهل و ناآگاهی به هویت و شخصیت سپاه دارند یا انسانهای مغرضی هستند که طرف های خود را جاهل می دانند.

سردار سلامی افزود: آمریکا دشمن درجه یک و در نقطه کانونی دشمنی ماست، چطور ممکن است چنین هماهنگی هایی میان ما و آنها ایجاد شده باشد.

جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تصریح کرد: درباره این گونه حوادث که بازتابهای گسترده جهانی دارد در شورای عالی امنیت ملی با بررسی همه جوانب و بر اساس مصلحت کشور تصمیم گیری می شود.

وی گفت: وزارت امور خارجه کشورمان به صورت طبیعی به علت تلاشهای بسیار زیاد مقامات آمریکایی به ویژه وزیر خارجه این کشور تماس هایی با سپاه داشت.

سردار سلامی افزود :آقای ظریف در تماس با فرمانده نیروی دریایی سپاه می گفت؛ جان کری به صورت تمنا و خواهش و اعتراف به اینکه اشتباه شده از ما خواسته است نظامیان آمریکایی را آزاد کنیم.

وی گفت: صدای وزیر امور خارجه آمریکا شنیده می شد که با عتاب به رئیس ستاد ارتش آمریکا خطاب می کرد؛ چرا شما برای این حادثه هیجان نشان دادید و رفتار غیر حرفه ای داشتید.

سردار سلامی افزود: این اقتدار در نتیجه رهنمودها و مقاومت و استحکام سازی رهبر معظم انقلاب اسلامی است و ایشان همواره ما را برای رویارویی های بزرگ آماده می کنند.

جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: در این حادثه مردم ایران نیروی صد چندانی به سپاه بخشیدند و جامعه ایران نشان داد در رویارویی با دشمن منسجم، یکپارچه، صاحب اراده، شجاع و مصمم است.

وی با بیان اینکه این رویداد تصادفی اتفاق افتاد افزود: بازداشت تفنگداران آمریکایی هم معادلات نظامی را بر هم زد و اعتقادات ما را نشان داد.

جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: توافقات حاصله پس از برجام سیال است و به رفتارهای دو طرف بستگی دارد.

سردار حسین سلامی افزود: یک راهبرد تا وقتی پیش می رود موفق است اما وقتی با یک حریف سرسخت روبرو می شود ناکارآمد و باید عوض شود.

وی ادامه داد: آمریکا در مقابل برنامه های تدوین شده رهبر انقلاب اسلامی آن هم در شرایط تحریم شکست خورد زیرا موشک های ما در فضای تحریم به فضا پرتاب شد، فاز ۱۵ و ۱۶ پارس جنوبی در این زمان به افتتاح رسید و در شرایط تحریم بود که به فقیر و غنی کشورمان یارانه پرداخت می شد.

جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: گسترش خطوط گاز و خودکفایی در بنزین از دیگر افتخارات بدست آمده در زمان تحریم ایران بود که می توان این گونه استنباط کرد که آمریکاییها مجبور شدند به شرایط ایران تن دهند و بپذیرد که دیگر راهکار آنها جواب نمی دهد.

سردار سلامی ادامه داد: در کوتاه و بلند مدت تحریم ها چیزی به جز اتکا و اعتماد به توانایی های درونی ما به همراه نداشت.

وی همچنین افزود: همه بضاعت توان خود را برای ایجاد ارزش افزوده دیپلماسی در مذاکرات به کار گرفته ایم و دیپلمات های ما در یک فضای سیاسی توانستند از توان سپاه و حمایت های رهبری بهره گیرند ولی این به معنای انشقاق سیاسی نیست.

سردار سلامی با بیان اینکه ما دریافته ایم هر کشوری که دارای ضعف در قدرت دفاعی باشد بدست آمریکا اشغال خواهد شود و یا وابسته به قدرت سیاسی آمریکا خواهد بود گفت : آمریکا در چهار دهه گذشته به ۱۴ کشور اسلامی مستقیم یا غیر مستقیم حمله کرده است که این نشان ضعف دفاعی آن کشورها بود.

وی لازمه داشتن استقلالی شرافتمندانه را قدرتمند بودن عنوان کرد و گفت: آمریکا دیگر معمار قدرت جهانی نیست و ما هم البته دیگر تن به استبداد نخواهیم داد.

جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی افزود: ما آغازگر جنگ نخواهیم بود اما اگر کشوری به ما زور بگوید جواب دندان شکنی خواهیم داد.

سردارسلامی افتتاح فازهای ۱۵ و ۱۶ پارس جنوبی را گامی دیگر درچارچوب دستیابی به افتخارات ملی کشور عنوان کرد و گفت: سپاه و اعضای قرارگاه خاتم الانبیا پروژه های عظیم دشواری را شروع، مدیریت و به سرانجام رسانده اند که بسیاری از مهندسان ماهر از انجام آن عاجز بوده اند.

وی از آمادگی بالای سپاه برای سازندگی اقتصادی کشور خبر داد و گفت: توانایی ما برای به حرکت درآوردن چرخه اقتصادی چند کشور بزرگتر از کشورمان کارآمد است و امیدواریم که این ظرفیت را دولت به خوبی شناسایی کند.

سلامی درباره اقدامات نابخردانه سعودی ها در سالهای اخیر گفت: اقدامات آل سعود تاثیرات مخربی بر کرامات وحیثیت و امنیت منطقه گذاشته است البته سعودی ها با نقشه راهبردی آمریکاییها در منطقه عمل می کنند.

جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی افزود: عربستانی ها از راهبرد کاهش قیمت نفت برای ضربه زدن به ما استفاده می کنند اما خودشان ضربه می بینند زیرا عربستان کشوری است که بیش از ۸۰ درصد درآمدش وابسته به فروش نفت است.