راه دراز رئیس جمهور برای تحقق آرزوهای اقتصادی

علی فاضلی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وعده رئیس‌جمهور برای پهن کردن فرش قرمز جلوی پای بخش خصوصی در دوران پساتحریم گفت: رئیس جمهور البته به یکی از وعده‌های خود لباس اجرایی به تن کرده و برجام را به نتیجه رسانده است اما همچنان برای تحقق سایر آرزوهای اقتصادی خود، راه درازی در پیش دارد. البته خصوصی‌سازی و سپردن کارها به دست مردم که از جمله خواسته‌های رئیس‌جمهور است، کار بسیار سختی است و انتظار نداریم که دولت به این آسانی به اجرای آن تن بدهد.

رئیس اتاق اصناف ایران افزود: اکنون اقتصاد ایران راه دیگری جز خصوصی‌سازی و قرار دادن مردم به عنوان محور امور اقتصادی ندارد که البته این کار، بسیار سخت است و انتظار نداریم که به راحتی هم اجرایی شود.

وی تصریح کرد: واقعیت این است که دولت باید استراتژی خود را مشخص کند که چطور می‌تواند قوانین، مصوبات و آئین‌نامه‌های مخل محیط کسب و کار را اصلاح کند، چرا که این عمده‌ترین کاری است که دولت می‌تواند انجام دهد، ضمن اینکه در کنار آن، موضوع جلوگیری از ورود کالاهای قاچاق و اصلاح نظام توزیع کشور سامان نمی‌گیرد؛ مگر اینکه اراده ملی برای برخورد با قاچاق بوجود آید اما باید به این نکته هم توجه داشت که حجم سنگین قاچاق را اجازه نظام یافتگی بخش اقتصادی را نمی‌دهد که رئیس‌جمهور باید توجه کند.

به گفته فاضلی، سومین کار مهم برای گستراندن فرش قرمز پیش پای بخش‌خصوصی این است که دولت باور کند باید خود را کوچک کند. تا پیش از این خصوصی‌سازی به صورت شعار دنبال شده است که این را باید شروع کرد و کار را با هر وزنی پیش برد، البته فکر می‌کنم ملت متوجه شده است که هیچ جایی جز بخش غیردولتی نظام، برای ایجاد اشتغال موثر نمی‌تواند گام بردارد؛ پس باید باور کنیم که کارها برون سپاری شده و مردم محور امور اقتصادی قرار گیرند.