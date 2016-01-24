تأمین سوخت ۲۷ واحد تولید ایزوگام لرستان/ رفع مشکل ۸ واحد تولیدی

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه ستاد تسهیل استان شامگاه شنبه با ۱۳ دستورکار در محل دفتر استاندار لرستان برگزار و از سوی استاندار بر ضرورت رفع موانع واحدهای تولیدی و اقتصادی در استان تاکید شد.

استمحال بانکی برای ۸ واحد تولیدی لرستان

در ابتدا پیمان تابعی دبیر ستاد تسهیل لرستان به ۹ دستور کار جلسه مبنی بر استحمال بانک ها به هشت واحدهای تولیدی استان برای رفع مشکلات آن ها پرداخت و اظهار داشت: مطابق مصوبات ستاد تسهیل به واحدهای تولیدی همچون شرکت تعاونی ۵۸۹ مرغداری کشوری، کارتن سازی ماداکتو و شرکت کلوچه و نان احسان کوهدشت از سوی بانک های عامل آن ها فرصت رفع مشکل داده شد.

وی افزود: همچنین به شرکت زیتون پروفیل، آجر سفال کاشانه کوهدشت، کود زاگرس دورود، شرکت پاتاف دورود و شرکت شیشه کوه شن و ماسه از سوی بانک های عامل فرصت داده شد تا نسبت به رفع مشکلات خود در مدت زمان تعیین شده برای هر کدام اقدام شود.

تامین روشنایی شهرکهای صنعتی لرستان

دیگر دستورکار این جلسه موضوع روشنایی معابر شرکت شهرک های صنعتی بود که مطابق این دستور کار از سوی وزارتخانه پیشنهاد داده شده است که با عملی شدن سه شرط محصور نبودن شهرک ها، استانداردسازی شبکه های توزیع برق در آن ها و پرداخت بدهی های قبلی شهرک ها به شرکت توزیع برق شبکه های روشنایی شهرک های صنعتی به شرکت توزیع برق در هر استان داده شود.

نماینده شرکت شهرک های صنعتی لرستان از آمادگی این شرکت برای استانداردسازی شبکه توزیع برق، رفع نواقص آن و پرداخت بدهی های گذشته خبر داد که بنابراین گزارش، و مطابق دستور استاندار لرستان بنا شد دستور کار مربوط به تامین روشنایی معابر شرکت شهرک های صنعتی توسط شرکت توزیع برق لرستان اجرایی شود.

تامین سوخت ۲۷ واحد تولیدی قیر و ایزوگام لرستان

دستور کار دیگر این جلسه پیگیری تامین سوخت ۲۷ واحد تولیدی قیر و ایزوگام در استان بود.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان در این‌باره بیان داشت: با توجه به اینکه این واحدها در حال حاضر به دلیل نداشتن توانایی مالی و نقدینگی کافی برای پرداخت هزینه های تبدیل تکنولوژی به سوخت گاز نمی توانند از این سوخت استفاده کنند لذا درخواست داشته اند شرکت نفت سوخت آن ها را تامین کند.

رضا صفی خوانی افزود: تقاضا داریم به این واحدهای تولیدی قیر و ایزوگام حداقل یکسال سوخت مازوت یا نفت گاز داده شود تا بعد از یکسال تجهیزات خود را عوض کرده و با تامین نقدینگی شرایط گازسوز شدن واحد را فراهم کنند.

مدیرعامل شرکت پخش فرآورده های نفتی منطقه لرستان با بیان اینکه برخی از واحدهای تولیدی برای گازکشی واحد خود به کمتر از ۲۰ متر لوله کشی گاز نیاز دارند افزود: با اینکه گاز در اطراف بسیاری از این کارخانجات قیر و ایزوگام موجود بوده و به لوله کشی کمی نیاز دارند ولی نسبت به گازرسانی واحد خود اقدامی نکرده اند.

پیمان بهرامی گفت: برخی واحدها مدعی هستند ارزش حرارتی نفت گاز کمتر از نفت کوره است در حالیکه یک لیتر نفت کوره برابر است با ۱.۰۶ نفت گاز یعنی یک محموله ۲۵ هزار لیتری نفت کوره معادل ۲۶ هزار و ۵۰۰ لیتر نفت گاز است.

وی بیان داشت: با این تفاسیر به شرط اینکه قیر در کارخانجات مربوطه تخلیه شود و این امر توسط کارشناسان ما رویت شد ما سوخت نفت گاز این واحدها را تامین خواهیم کرد.

بنابراین گزارش، در مدت زمان ارائه سوخت به واحدهای قیر و ایزوگام استان و نوع سوخت داده شده از سوی شرکت نفت به آن ها اختلاف نظرهایی بین شرکت نفت و سازمان صنعت و معدن به عنوان حامی واحدهای تولیدی وجود داشت که بنا شد در جلسه ای مطابق کار کارشناسی روی هر واحد مدت زمان و نوع سوخت آن ها مشخص شود.

جلسه برای تعیین تکلیف کارخانه آلومینیوم سازی بروجرد

موضوع دیگر این جلسه درخواستی مبنی بر آزادسازی سند کارخانه آلومینیوم از سوی بانک سپه برای تغییر کاربری این کارخانه به واحدی دیگر بود زیرا بانک سپه بیش از چهار میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان از کارخانه آلومینیوم طلب داشته و سند این کارخانه را بازداشت کرده است.

استاندار لرستان در این زمینه گفت: بانک سپه یا باید برای راه اندازی واحد جدید به مدیر کارخانه آلومینیوم سازی کمک کرده و یا در صورت تملک باید خود نسبت به راه اندازی این کارخانه اقدام کند.

بازوند با بیان اینکه این پروژه باید به نحوی احیا شده و نمی توان آن را راکد نگه داشت اضافه کرد: اگر قرار است بانک سپه این طرح را تملک کرده و آن را تعطیل کند بهتر است آن را در اختیار مسئول قبلی برای تغییرکاربری قرار دهد.

وی گفت: شرکت سرمایه گذاری امید وابسته به بانک سپه در کشور در حال اجرای بیش از ۵۰ طرح اقتصادی است لذا این شرکت می تواند با در دست گرفتن این طرح نیز در لرستان سرمایه گذاری کند.

بنابراین گزارش، در این جلسه مقرر شد بانک سپه با عوامل کارخانه آلومینیوم سازی جلسه ای برگزار کرده و تکلیف فعالیت یا عدم فعالیت این کارخانه را مشخص کنند.