ضرورت استفاده از ظرفیت کارآفرینان در توسعه صنعت گردشگری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از استانداری قم، سید مهدی صادقی در جلسه کانون کارآفرینان استان قم که در سالن امام جواد(ع) استانداری برگزار شد، طی سخنانی نقش علم و فناوری در توسعه کسب و کار در کشور را بسیار مهم برشمرد.



وی با بیان این موضوع که ایران یکی از کشور‌های بسیار غنی از جهات مختلف در دنیا است، افزود: منابع طبیعی، شرایط اقلیمی، نیروی انسانی و جنبه‌های مذهبی و تاریخی ایران، ظرفیت‌های گردشگری و محصولات قابل عرضه بسیاری در قالب صنعت توریسم فراهم می‌کند که باید از نقش کارآفرینان در این زمینه بهره کافی ببریم.

نماینده عالی دولت در استان، با تأکید بر اهمیت نگاه ملی و جمعی در بین مسئولان اضافه کرد: با اصلاح برخی ساز و کارهای اداری در راستای ورود بخش خصوصی و کار آفرینان، زمینه توسعه اقتصادی برای همه اقشار جامعه ایجاد می‌شود.

وی با اشاره به فرمایشات رهبر معظم انقلاب در رابطه با اهمیت اقتصاد مقاومتی، تصریح کرد: همت، غیرت و اندیشه صحیح در قالب موضوع اقتصاد مقاومتی می‌تواند دست بیگانگان را از بازار‌های کشور و نفوذ در تولیدات داخلی کوتاه کند و در کنار بها دادن به صنایع دستی هر استان اقتصاد آن را نیز شکوفا سازد.

صادقی با اعلام حمایت از کارآفرینان در جنبه‌های خرد و کلان اقتصادی در استان، بیان داشت: وظیفه تمام مسئولان تعامل و همکاری با کارآفرینان و سرمایه گذاران در بخش‌های مختلف است تا با شناخت ظرفیت‌ها و نیازهای استان و نیز آماده سازی منابع لازم به رشد صنایع و اقتصاد کمک کنیم.

وی حفظ کرامت انسانی و کاهش بزهکاری و فقر را در گرو افزایش اشتغال و تولید دانست و ادامه داد: با حضور کارآفرینان توانا و مورد تأیید در بخش‌های تولیدی و اقتصادی می‌توان با ایجاد اشتغال و تولید، زمینه‌های فقرزدایی و رشد رفاه اجتماعی را نیز ایجاد نمود.

در ابتدای جلسه نیز بازوند مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان با ارائه گزارشی از وضعیت کار آفرینی در قم، ظرفیت‌های موجود در حوزه مشاوره‌ای کانون کارآفرینی استان را معرفی کرد.