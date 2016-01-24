نوجوانان هندبالیست قم با قزوین و گیلان همگروه شدند

سید علیرضا طباطبایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: توسعه هندبال پایه در دستور کار هیئت هندبال استان قم است و اعزام تیم‌های رده سنی نوجوانان و نونهالان و نیز جوانان به مسابقات قهرمانی کشور چه در سال ۹۴ و چه در یکی دو سال گذشته به طور جدی در دستور کار قرار داشته است.

وی افزود: مسابقات هندبال نوجوانان پسر کشور در منطقه ۲ از امروز در قزوین گشایش می‌یابد و تیم هیئت هندبال استان قم برای حضور در این مسابقات راهی قزوین شده و از امروز به میدان می‌رود.

رئیس هیئت هندبال استان قم گفت: نماینده قم در این مسابقات با تیم‌های گیلان، البرز، ۳ تیم از تهران و ۳ تیم از قزوین در سالن شهید بابایی قزوین رقابت می‌کند و تیم‌های بر‌تر این مسابقات راهی مراحل بالا‌تر می‌شوند.

طباطبایی بیان داشت: تیم هندبال جوانان پسر قم سال گذشته در مسابقات قهرمانی کشور نتایج بسیار خوبی کسب کرد و برنامه رشد هندبال قم بر توجه ویژه به این رده‌های سنی و ساختارسازی در بخش پایه استوار است.

وی عنوان کرد: پس از سقوط تیم هندبال صبای قم به لیگ دسته اول، حضور این تیم در دسته اول با نامی غیر از صبا و با بهره‌مندی از حضور بخش خصوصی در برنامه قرار داشته اما در زمینه جذب اسپانسر با مشکل مواجه بوده‌ایم.

رئیس هیئت هندبال استان قم تصریح کرد: علاوه بر تیم مردان در دسته اول، تیم هندبال هدف پویان در لیگ بر‌تر بانوان نیز فاقد اسپانسر است ضمن اینکه این تیم باید اواسط بهمن ماه در مسابقات نوجوانان دختر سراسر کشور شرکت کند.