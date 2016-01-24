ژوزه مورینیو به منچستریونایتد نامه نوشت/ مندس: این حرفها چرت است

به گزارش خبرگزاری مهر، این در حالی است که خورخه مندس، مدیر برنامه های مورینیو، نوشتن چنین نامه ای را تکذیب کرده است.

وی گفت: به ذهن هیچکس خطور نمی‌کند که یک مربی در سطح مورینیو به باشگاهی نامه بنویسد و تقاضای شغل بکند. این موضوع واقعا چرت است.

مورینیو در ماه دسامبر به دلیل کسب نتایج ضعیف از باشگاه چلسی برکنار شد. مورینیو بلافاصله از علاقمندی خود برای حضور در منچستریونایتد خبر داد و گفت آرزوی دیرینه وی بوده که سرمربی من یونایتد شود.

مورینیو یکی از گزینه هایی بود که فرگوسن پس از جدایی از یونایتد در سال ۲۰۱۳، شایعه پیوستنش به این تیم قوت گرفته بود.