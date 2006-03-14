به گزارش خبرنگار خبرگزاري مهر در قم ، سيدحشمت‌ الله احمدزاده در جلسه كارگروه صنعت و معدن استان گفت: شهركهاي صنعتي مهم‌ترين مراكز توسعه استان محسوب مي‌شوند و نبايد هيچ يك از نهادهاي مسئول نسبت به مشكلات ‌آنها بي‌توجه باشند.

وي افزود: با اجراي قانون ممنوعيت ساخت واحدهاي صنعتي در اطراف شهر تهران تا شعاع 120 كيلومتري ، بسياري از صنعتگران براي فعاليت به قم هجوم آورده‌ اند و در اين زمينه بايد با گسترش شهركهاي صنعتي، اين سرمايه‌ ها را جذب استان كرد.

معاون استاندار قم در عين حال نسبت به‌ آلودگيهاي زيست محيطي برخي از صنايع هشدار داد و گفت: سازمان حفاظت محيط زيست بايد اقدامات پيشگيرانه خود را قبل از ساخت واحدهاي آلاينده افزايش دهد.

وي خاطرنشان كرد: بي‌ توجهي نسبت به اين مسئله موجب هدر رفتن سرمايه ‌هاي صنعتي در استان و فرار سرمايه‌ داران از استان خواهد شد.