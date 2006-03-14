  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۲۳ اسفند ۱۳۸۴، ۱۶:۳۵

آلودگيهاي زيست محيطي شهركهاي صنعتي را تهديد مي‌كند

آلودگيهاي زيست محيطي شهركهاي صنعتي را تهديد مي‌كند

معاون استاندار قم نسبت به شيوع آلودگيهاي زيست محيطي در شهركهاي صنعتي هشدار داد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاري مهر در قم ، سيدحشمت‌ الله احمدزاده در جلسه كارگروه صنعت و معدن استان گفت: شهركهاي صنعتي مهم‌ترين مراكز توسعه استان محسوب مي‌شوند و نبايد هيچ يك از نهادهاي مسئول نسبت به مشكلات ‌آنها بي‌توجه باشند.

وي افزود: با اجراي قانون ممنوعيت ساخت واحدهاي صنعتي در اطراف شهر تهران تا شعاع 120 كيلومتري ، بسياري از صنعتگران براي فعاليت به قم هجوم آورده‌ اند و در اين زمينه بايد با گسترش شهركهاي صنعتي، اين سرمايه‌ ها را جذب استان كرد.

معاون استاندار قم در عين حال نسبت به‌ آلودگيهاي زيست محيطي برخي از صنايع هشدار داد و گفت: سازمان حفاظت محيط زيست بايد اقدامات پيشگيرانه خود را قبل از ساخت واحدهاي آلاينده افزايش دهد.

وي خاطرنشان كرد: بي‌ توجهي نسبت به اين مسئله موجب هدر رفتن سرمايه ‌هاي صنعتي در استان و فرار سرمايه‌ داران از استان خواهد شد.

کد مطلب 303196

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها