به گزارش خبرنگار مهر، چهار دیدار هفته بیست و دوم مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه های کشور در تهران، آبادان و ارام برگزار می شود. اما مهمترین دیدار این هفته در آبادان برگزار خواهد شد جاییکه در آن تیم های جنوبی نفت آبادان و پتروشیمی بندرامام رو در روی هم قرار می گیرند. دیداری که نتیجه آن می تواند صدر جدول رده‎بندی را پس از هفته‎ها تغییر دهد.

هفته هاست که پتروشیمی بندرامام صدرنشین است و پیش از دیدارهای این هفته هم با ۳۴ امتیاز این جایگاه را در اختیار دارد. آبادانی ها تنها با یک اختلاف امتیاز کمتر در رده دوم قرار دارند اما آنها این موقعیت را دارندکه با برتری قاطع در پایان دیدار فردا یک رده صعود کنند و صدرنشینی را به نام خود بزنند. در واقع صدرنشینی و تثبیت یا رسیدن به آن مهمترین هدفی است که دو تیم در این دیدار دنبال خواهند کرد.

علاوه بر رقابتی که دو تیم پتروشیمی و نفت برای صدرنشینی خواهند داشت، جدال آنها از یک حیث دیگر هم حائز اهمیت است. دو تیم چهار هفته است که باختی در کارنامه نداشتند و قطعا مصمم به ادامه این روند هستند اما در هر صورت این بردهای متوالی برای یکی از دو تیم نفت و پتروشیمی در هفته بیست و یکم پایان داده می شود چراکه بسکتبال باخت ندارد.

اما در سایر دیدارهای این هفته از مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه های کشور تیم های دو تیم شهرداری اراک و گرگان رو در روی هم قرار می گیرند. برای دومین هفته متوالی، دربی پایتخت نشینان برگزار می شود که بازهم نیروی زمینی یک طرف آن قرار دارد و این بار برابر شیمیدر؛ دانشگاه آزاد که هفته گذشته دربی تهران را به سود خود تمام کرد میزبان شهرداری تبریز خواهد بود

برنامه دیدارهای هفته بیست و دوم مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه های کشور و جدول رده بندی پیش از این رقابت ها به شرح زیر است:

دوشنبه ۵ بهمن ماه

* پالایش نفت آبادان - پتروشیمی بندر امام

* شیمیدر تهران - نیروی زمینی

* شهرداری اراک - شهرداری گرگان

* دانشگاه آزاد - شهرداری تبریز

جدول رده بندی:

۱- پتروشیمی بندر امام (۱۹ بازی، ۱۵ برد، ۴ باخت، ۳۴ امتیاز)

۲- پالایش نفت آبادان (۱۹ بازی، ۱۴ پرد، ۵ باخت، ۳۳ امتیاز)

۳- دانشگاه آزاد (۱۹ بازی، ۱۲ برد، ۷ باخت، ۳۱ امتیاز)

۴- شهرداری اراک (۱۸ بازی، ۱۲ برد، ۶ باخت، ۳۰ امتیاز)

۵- شیمیدر تهران (۱۸ بازی، ۱۲ برد، ۶ باخت، ۳۰ امتیاز)

۶- شهرداری گرگان (۱۹ بازی، ۸ برد، ۱۱ باخت، ۲۷ امتیاز)

۷- ثامن مشهد (۱۹ بازی، ۵ برد، ۱۴ باخت، ۲۴ امتیاز)

۸- نیروی زمینی (۱۹ بازی، ۳ برد، ۱۶ باخت، ۲۳ امتیاز)

۹- شهرداری تبریز (۱۸ بازی، ۳ برد، ۱۵ باخت، ۲۱ امتیاز)