ديدار رهبر كاتوليكها و انگليكنها گامي در راستاي وحدت است

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از تايمز لندن، انتظار مي رود اين دو رهبر كليسايي در يك مراسم ديني مشترك در كليساي باسيليكاي سنت پل حضور يابند.

اين ديدار كه تاكنون از سوي رم تأييد نشده و تاريخ آن مشخص نيست، به مناسبت گراميداشت چهلمين سالروز ديدار ميان پاپ پل ششم و اسقف اعظم مايكل رامسي صدمين اسقف اعظم كانتربري صورت مي گيرد. دكتر روان ويليامز، اسقف اعظم كانتربري هنوز انگشتري كه پاپ پل ششم به اسقف رامسي هديه كرد را همراه دارد.

پاپ و اسقف اعظم كانتربري در اين ديدار همچنين سومين دور از گفتگوهاي رسمي ميان دو كليساي كاتوليك و انگليكن را آغاز مي كنند.

مقامات ارشد كاتوليك در بريتانيا تصديق كرده اند كه روابط ميان اين دو كليسا به وضع ثابتي رسيده است.

انتظار مي رود سومين كميسيون بين المللي كاتوليك – انگليكن كه به " آرسيك سوم" شهرت دارد به بررسي موضوعات جهاني و محلي اين دو كليسا و تعداد محدوده هاي اسقفي اين دو كليسا كه در حال افزايش است بپردازد و احتمال استفاده مشترك از كليساها را بررسي كند.

تحليلگران واتيكان پيش بيني مي كنند كه اين ديدار بتواند دور تازه اي از اقدامات اين دو كليسا در راستاي وحدت گرايي را رقم زند. كاتوليكها اكنون بر اتحاد در تنوع تأكيد دارند.

انتصاب آشكاراي يك اسقف همجنس باز انگليكن در ايالات متحده شكاف ميان كليساي انگليكن و كاتوليكها را افزايش داد و كاردينالها آن را به سردي روابط در راستاي وحدتگرايي تعبير كردند.

چندي پيش لرد كاري از كليفتون، اسقف سابق كانتربري كه شش بار با پاپ فقيد ديدار كرد ضمن تأييد بر سردي روابط ميان انگليكن ها و كاتوليكها، به سردتر شدن اين رابطه پس از انتصاب اسقف نيوهمپشاير، آمريكا نيز اشاره كرد.

انگليكن ها اعتقاد دارند، پس از درگذشت ژان پل دوم و انتخاب كاردينال يوزف راتزينگر به عنوان پاپ، اميدهايي كه در رابطه با ادامه گفتگوهاي وحدتگرايي اين دو كليسا وجود داشت، كمرنگتر شده است.

كاردينال راتزينگر در سال 2001 چهار سال پيش از رسيدن به مقام پاپي سندي را نوشت كه طي آن تصريح شده است كه كليساي كاتوليك اعتبار اسقفهايي كه داراي ادراك و حس مناسب نيستند را به عنوان روحاني موثق نمي داند.

اين در شرايطي است كه منابع نزديك به پاپ اظهار داشته اند وي از زماني كه به عنوان پاپ انتخاب شده علاقه غير قابل انتظاري نسبت به گفتگو با انگليكن ها به ويژه با ارتدكس ها نشان داده است.