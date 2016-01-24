۴ بهمن ۱۳۹۴، ۱۰:۵۳

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات خوزستان:

۳۰ شرکت در اولین نمایشگاه اتوکام خوزستان حضور دارند

اهواز - مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات خوزستان از حضور ۳۰ شرکت در اولین نمایشگاه اتوکام خوزستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا ملکی جهان شامگاه شنبه در مراسم افتتاحیه اولین نمایشگاه اتوکام خوزستان در سالن امام رضا(ع) نمایشگاه بین المللی اهواز اظهار کرد: بیش از ۳۰ شرکت دانش بنیان استان تولیدات خود را در این نمایشگاه به نمایش گذاشته اند.

وی افزود: خوزستان دارای ۴۱۰ کیلومتر مرز خاکی و ۲۲۰ کیلومتر هم مرز آبی است. این استان ظرفیت های بسیاری زیادی از جمله منابع آبی، نفتی، گازی، کشاورزی و به ویژه حمایت های بی دریغ استاندار دارد که توانسته وضعیت خوبی را برای این استان ایجاد کند.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات خوزستان بیان کرد: سازمان نصر (نظام صنفی رایانه خوزستان) از بدو تاسیس در این استان با ۱۶ عضو شروع به کار کرده ولی اکنون بیش از ۴۵۰ شرکت عضو دارد.

ملکی جهان عنوان کرد: این سازمان در خوزستان بیش از ۲۰۰ شرکا عضو در حوزه تولید محتوا، نرم افزار و سخت افزار و همچنین پنج شرکت در حوزه امینت اطلاعات دارد.

وی یادآور شد: امیدوارم حلقه ارتباطی خوبی بین دولت، دانشگاه و صنعت ایجاد کنیم تا با تولید محتوا، فعالیت های جدی در راستای توسعه دولت الکترونیک انجام دهیم.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات خوزستان گفت: ۳۰ شرکت از سراسر ایران در غالب ۳۰ غرفه در این نمایشگاه حضور پیدا کردند.

