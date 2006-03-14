نبود فضاي آموزشي درماني مهمترين كمبود دانشگاه علوم پزشكي گلستان است / دانشگاه علوم پزشكي گلستان فاقد مركز تحقيقاتي است

به گزارش خبرنگار مهر ، دانشگاه علوم پزشكي گلستان از دو دانشكده پرستاري ، مامايي و پزشكي و يك آموزشكده پيراپزشكي تشكيل شده است.

دانشكده پزشكي داراي يك رشته در مقطع دكتراي حرفه اي پزشكي عمومي است و دانشكده پرستاري و مامايي شامل كارشناسي پرستاري و كارشناسي ناپيوسته پرستاري و كارشناسي مامايي است.

آموزشكده پيراپزشكي اين دانشگاه داراي مقاطع كارداني رشته هاي اتاق عمل، هوشبري، بهداشت خانواده، بهداشت محيط، مبارزه با بيماري ها و علوم آزمايشگاهي است. اين دانشگاه دوره هاي دستياري ندارد.

همچنين دانشگاه علوم پزشكي گلستان در دو رشته بهداشت خانواده و علوم آزمايشگاهي در مقطع كارداني در دوره شبانه دانشجو مي پذيرد.

اين دانشگاه تا سال تحصيلي جاري حدود يك هزار و 100 دانشجو داشته كه 71 درصد آنها دختر و مابقي پسر هستند.

دانشگاه علوم پزشكي گلستان داراي پنج خوابگاه است كه سه خوابگاه به صورت ملكي و دو خوابگاه به صورت استيجاري مورد استفاده دانشجويان است. سرانه فضاي خوابگاهي دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي گلستان 5/8 متر مربع است. ضمن اينكه اين دانشگاه از فضاي سلف سرويس و سالن ورزشي محروم است.

اين دانشگاه در سال تحصيلي 84 ، 95 نفر هيات علمي مقيم دارد كه از اين ميان دو نفر دانشيار، 56 نفر استاديار، 36 نفر مربي و 1 نفر مربي آموزشي است.

دانشگاه علوم پزشكي گلستان مركز تحقيقاتي مصوب نداشته و در تلاش است تا مراكز تحقيقاتي متناسب با نيازهاي استان راه اندازي كند.