فعاليت هاي دوره ششم مجلس شوراي ملي مورد بررسي و مطالعه قرار گرفت

بر اساس اعلام دفتر اطلاع‌ رساني مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي، گروه مطالعات بنيادين حكومتي اين مركز در گزارشي با عنوان دوره ششم مجلس (12 تيرماه 1305 تا 22 مرداد ماه 1307 ش) تصريح كرد كه دوره ششم مجلس شوراي اسلامي، اولين دوره قانونگذاري در عصر دوم مشروطيت است كه مقارن با آغاز سلطنت رضا پهلوي به دليل تعيين وكلاي فرمايشي از سوي رضاخان، به يك نهاد تشريفاتي كه تنها چند تن از نمايندگان مخالف در آن حضور داشتند، تبديل شده بود.

بر اساس گزارش دفتر مطالعات بنيادين حكومتي، پس از سلطنت رضاشاه، در انتخابات مجلس ششم تا سيزدهم، اين شخص شاه بود كه نتايج انتخابات و تركيب هر مجلس را تعيين مي‌ كرد و انتخابات اين دوره از مجلس در اقصي نقاط كشور نيز مستقيما زير نظر رضاخان قرار داشت و سران لشكري و نظاميان در همه جا در امر انتخابات دخالت صريح نموده و اسامي نامزدهاي سفارش شده از مركز را از صندوق آرا بيرون مي‌ آوردند.

اين گزارش مي‌ افزايد: تنها در انتخابات تهران كه تا حدودي به صورت آزاد برگزار شد و دخالت شاه كمتر بود، مرحوم مدرس نفر اول شد و از بين 12 نماينده منتخب تنها سه نفر به طور مستقيم از فهرست دربار بودند.

دوره ششم مجلس شوراي ملي در 19 تيرماه 1305 با رياست سني مدرس و با حضور 132 نماينده آغاز به كار كرد.كميسيون‌ هاي خارجه، عدليه، فوائد عامه، قوانين ماليه، نظام، معارف، داخله و پست و تلگراف كه هر شش ماه يك بار اعضاي آنها انتخاب مي‌ شدند، از مهمترين كميسيونهاي اين دوره از مجلس بودند.

مجلس ششم شوراي ملي در مجموع حدود 200 فقره قانون به تصويب رسانده كه از مهمترين آنها، عقد پيمان دوستي و امنيت متقابل بين ايران و دولتهاي تركيه و افغانستان، قانون تاسيس بانك ملي ايران، قانون محروميت كارمندان دولت از انتخاب شدن به نمايندگي مجلس، قانون مجازات متخلفين اموال دولتي، قانون تعيين حقوق رتبه‌ هاي قضايي، قانون محاكمه وزراء و هيات منصفه، قانون انحصار دولتي ترياك و قانون منع خروج طلا و نقره از سرحدات مي ‌باشد.

در بخش ديگر اين گزارش پيرامون عملكرد دوره ششم مجلس و اوضاع اجتماعي آن زمان آمده است: از مهمترين اقدامات مهم مجلس در اين دوره، تاسيس اداره ثبت اسناد و املاك و تصويب قوانين اصلاح آن، تاسيس اداره آمار و وضع قوانين اصلاحي، آغاز عمليات احداث ساختمان راه ‌آهن و فراهم شدن زمينه الغاي كاپيتولاسيون مي ‌باشد.