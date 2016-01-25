توضیحات معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی استان البرز پیرو یک خبر

به گزارش خبرگزاری مهر، نیروی انتظامی استان البرز، با توجه به درج مطالبی در روزنامه پیام سپیدار مورخ ۲۹ دیماه جاری شماره ۴۸۵، صفحه ۲ تحت عنوان «اعتراض شدید شهردار و شورای شهر کرج به اقدام نیروی انتظامی» و انتشار خبری در خبرگزاری مهر مورخ ۲۷ دیماه جاری تحت عنوان «شورای شهر کرج دستور جمعآوری پارکبانها از سطح شهر را صادر کرد» بهمنظور تنویر افکار عمومی و بر اساس ماده ۲۳ قانون مطبوعات توضیحاتی ارائه کرد.
طبق نظر کارشناسان، طرح مسائل اجتماعی، فرهنگی ترافیکی به لحاظ حساسیت و پیچیدگی نیازمند تصمیمگیری و مدیریت در سطح کلان و فرا بخشی است، ازاینرو فرماندهی انتظامی استان البرز احساس مسئولیت نسبت به اهمیت آن و با هماهنگی برخی از متولیان محترم به منظور ارتقا امنیت اجتماعی، پیشگیری از سرقت خودرو و ساماندهی ترافیک و ارائه خدمت بیشتر به مردم شهیدپرور و انقلابی، موضوعات اجتماعی استان را از زوایای مختلف موردمطالعه و بررسی علمی قرار داده است و راهکار و راهبردهای متناسب با مقتضیات و شرایط زمانی را تدوین و در اجرای مصوبات شورای تأمین که بالاترین مرجع تصمیمگیری در استان است موضوع ایجاد پارکبان را مطرح و عملیاتی کرده است.
امروزه تحولات وسیع اجتماعی، جایگاه و نقش مهمی برای حملونقل در زندگی بشر پدیده آورده است و این بخش بهموازات نوسازی زیرساختهای زندگی اجتماعی، سیر تکامل فزایندهای را در استان البرز داشته، لیکن به دلیل عدم وجود زیرساختهای مناسب در شهر کرج و عدم بهرهگیری از فناوریهای نوین و طرحهای فراگیر، معضلاتی برای مردم به وجود آمده و در طول چند سال گذشته نیز اقدامی جامع برای آن پیشبینینشده است. یکی از مهمترین معضلات و چالشهای پیش روی ترافیک کرج، عدم وجود پارکینگ مناسب در سطح شهر و بیتوجهی به ساماندهی پارک خودروها در معابر عمومی است که متأسفانه به دلیل بعضی موانع تاکنون محقق نشده است.
ایجاد پارکبان از مهمترین دغدغههای فکری مردم بوده که در این راستا فرماندهی انتظامی شهرستان کرج با هماهنگی و برگزاری جلسات متعدد با شهرداریهای مناطق ۱، ۹ و ۱۱ آن را ایجاد و مدیریت کرده است.
دلسوزان شهرداری کرج و اعضای شورای شهر بهمنظور اجرای دستور صریح شورای تأمین قطعاً به این نکته توجه دارند که گسترش میزان تردد در داخل شهر و بالا بودن خسارت ناشی از آن در ابعاد مختلف، کنترل و نظارت دقیقتر را بیشازپیش ضروری و نقش پلیس را حائز اهمیت ساخته است. بر این اساس با در نظر گرفتن تجارب سایر کلانشهرها برای تحول در ساختار و ساماندهی ترافیک شهری باید حرکتی بنیادین انجام و از اتلاف وقت جلوگیری شود، چرا که اعتماد مردم با عملکرد صحیح و انقلابی جلب خواهد شد.
در جلسه شورای تأمین وضعیت نامناسب ترافیک در مرکز شهر و تأثیر ایجاد پارکبان در نظمبخشی و ایجاد امنیت موردبررسی قرارگرفت و مقرر شد با همکاری فرمانداری و شهرداری های مرکز استان ضمن بررسی های همه جانبه نسبت به ایجاد پارکبان برای محدوده های پر ترافیک اقدام، که این جلسه در مورخ ۱۹ دیماه جاری با حضور نمایندگان شهرداریهای مناطق ۱، ۹ و معاونت خدمات شهری شهرداری منطقه ۱۱ و مؤسسات انتظام بررسی و مصوب شد که در چهار نقطه پایلوت شامل پارک نژاد فلاح، پارک ایرانزمین، پارک تنیس و پارک چمران از مورخ ۲۳ دیماه عملیاتی شود.
امید است همه ما در تداوم راه انقلاب اسلامی و ارائه خدمت به مردم هر چه در توان داشته در طبق اخلاص گذاشته و از هیچگونه کوششی دریغ نکنیم.
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