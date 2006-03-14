تصويب احتمالي پيشنهاد غيرقانوني بوش در كنگره آمريكا

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه نيويورك تايمز، هنري هايد با اعلام اين خبر كه كنگره در ماه جاري جلسه ويژه اي را براي بررسي اين موضوع برگزار مي كند، گفت: اين قراردادي پيچيده براي آمريكا و منافع جهاني محسوب مي شود. كنگره بايد براي بررسي و تصويب اين قرارداد نگاهي نزديك به قوانين بيندازد تا بتوان تصميمي مشخص در اين زمينه اتخاذ نمود.

هنري هايد هفته گذشته در اين زمينه با كاندوليزا رايس وزير خارجه آمريكا ديدار و گفتگو كرده است.

اين قرارداد كه در ماه جاري به امضا رسيد به هند امكان مي دهد به تكنولوژي هسته اي دست پيدا كند و در عوض از اين كشور مي خواهد برخي از سايت هاي هسته اي خود را تحت بازرسي بين المللي قرار دهد، اما اين قرارداد بايد پيش از اجرا ازسوي كنگره آمريكا مورد تصويب قرار گيرد.

دولت بوش به كنگره پيشنهاد داده است يك الحاقيه به طور ويژه در مورد هند به دستور العمل انرژي اتمي آمريكا افزوده شود. هم اكنون طبق اين دستورالعمل آمريكا حق ندارد تكنولوژي هسته اي را به كشورهايي بفروشد كه ان پي تي را امضا نكرده اند.

اما هايد پيشنهاد داده است كه پيش از افزودن الحاقيه بايد تلاش كرد در كنگره راه ديگري براي تصويب قرارداد مذكور پيدا كرد.