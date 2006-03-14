درخشش چشمگير فيلمسازان جوان در سال 1384

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از روابط عمومي انجمن سينماي جوانان ايران، حضورهاي بين المللي فيلمسازان جوان اين دو مجموعه، در بخش مسابقه بين الملل جشنواره هاي معتبري چون ونيز (ايتاليا)، كارلو ويدواري (جمهوري چك)، كلرمون فران و سينما دو رئل (فرانسه)، آمستردام و روتردام (هلند)، لندن، منچستر و ليدز (انگلستان) ، والنسيا (اسپانيا)، هامبورگ (آلمان)، مونترال و تورنتو (كانادا)، تامپره (فنلاند)، توكيو (ژاپن)، آوانكا (پرتغال)، گوانگ ژو (چين)، پوسان (كره جنوبي) و ... اتفاق افتاد كه در اين بين، 11 جايزه بين المللي هم نصيب محمد ابراهيم معيري، الهام حسين زاده، وحيد نصيريان، نقي نعمتي، بيژن زمان پيرا، سودابه بابا گپ و اصغر صفار گرديد.
از سوي ديگر، آثار 19 عكاس جوان ايراني هم در نمايشگاه ها و مسابقه جهاني عكس، به معرض ديد عموم درآمد كه به كسب 3 عنوان جهاني توسط ابوالقاسم قاسمي (مدال طلاي انجمن عكاسي آمريكا)، رومين محتشم (نشان افتخار مسابقه عكس سنگاپور) و سيد علي سيدي (لوح افتخار نميشاگاه عكس گابروف بلغارستان) منتهي گرديد.
59 فيلم كوتاه از توليدات " انجمن " و " مركز" نيز در بخش ويژه و غير رقابتي جشنواره هاي جهاني نظير بخش برگزيده فيلم هاي مستند و كوتاه ايراني " جشنواره بلگراد" ، بخش فوكوس بر ايران " جشنواره هامبورگ " ، بخش ويژه سينماي مستند ايران " جشنواره لوسانس " فرانسه، بخش " اسلام و غرب " جشنواره تامپره فنلاند و بخش زنان " جشنواره اپسالا " سوئد، به نمايش عمومي درآمد.
ضمن اينكه حضور " سودابه بابا گپ" فيلمساز جوان ايراني در جمع هيات داوران جشنواره بين المللي فيلم و توليدات تلويزيوني " بار " صربستان و مونته نگرو ، اهداي مدال برنز يونيكا (اتحاديه فيلمسازان آماتور جهان) به " بهزاد رسول زاده " فيلمساز جوان تالشي، حضور " رضا حائري" در اولين دوره آكادمي فيلم آسيا در سئول و " كيارنگ علايي" ، " شهرام ميراب اقدم " و " مصطفي امامي" در كارگاه آموزشي جشنواره برلين آلمان نيز از ديگر توفيقات فيلمسازان جوان اين دو مجموعه بود.
گفتني است كه در بخش هاي مختلف رقابتي بيست و چهارمين جشنواره بين المللي فيلم فجر نيز 20 فيلم از توليدات " انجمن" و " مركز" به نمايش درآمدند كه به كسب دو سيمرغ بلورين بهترين فيلم مستند (اينانا - سودابه مجاوري) و بهترين فيلم كوتاه (با او - نقي نعمتي) بخش ملي و ديپلم افتخار بهترين فيلم كوتاه بخش بين الملل (يك شب ميهماني - شهرام ميراب اقدم) منجر گرديد.
نظر شما