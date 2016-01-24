جانباز و پیشکسوت فوتبال خرمشهر درگذشت

کریم ملاعلی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: کریم بشکار رزمنده هشت سال دفاع مقدس و پیشکسوت فوتبال خرمشهر شامگاه گذشته به علت سختی بیماری در بیمارستان رازی اهواز دار فانی را وداع گفت.

وی ادامه داد: بیماری زنده یاد بشکار بیش از دو سال به طول انجامید، کمتر از ۱۰ روز در بیمارستان بستری شد که در نهایت به دلیل شدت بیماری و مشکلات مجاری تنفسی در گذشت.

رئیس هیئت ‌امنای هیئت رزمندگان اسلام خرمشهر در ادامه به معرفی مرحوم کریم بشکار پرداخت و عنوان کرد: مرحوم بشکار از مخالفان ضد رژیم شاهنشاهی و فعالان دوران انقلاب و از جانبازان دوران هشت سال دفاع مقدس بود که به عنوان نیروی سپاه در جبهه های نبرد حضور داشت.

وی با بیان اینکه کریم بشکار استاد قرآن نیز بوده و شاگردان بسیاری در محضر وی تعلیم دیده اند، به سوابق ورزشی این جانباز و ورزشکار خرشمهری اشاره کرد و گفت: بشکار همچنین از فوتبالیست های دهه ۵۰ بود که سابقه حضور در تیم های مختلف و مطرح خرمشهر و استان خوزستان از جمله تیم رستاخیز و شرکت در جام تخت جمشید را در کارنامه ورزشی خود دارد.

ملاعلی زاده از نامشخص بودن زمان و مکان قطعی خاکسپاری زنده یاد بشکار خبر داد و افزود: زمان و محل تشییع و خاکسپاری متعاقبا اعلام می شود.