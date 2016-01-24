۲۵۰۰ واحد مسکن مهر در ایلام به بهره برداری می رسد

سید کمال الدین میرجعفریان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در استان ايلام در مجموع ۱۹ هزار واحد مسكن مهر احداث شده كه تاکنون ۱۴ هزار واحد به بهره برداری رسيده و به متقاضيان واگذار شده است.

وی بیان داشت: حدود دو هزار و ۵۰۰ واحد ديگر نيز تا شش ماهه اول سال ۱۳۹۵ به بهره برداری خواهد رسيد.

مدیرکل راه و شهرسازی استان ایلام در خصوص ساير مسكن مهرهای باقی مانده، گفت: عمليات احداث اين واحدها كه اكثرا مربوط به شهر دهلران و بخش موسيان هستند به دليل عدم تكميل سهم آورده از طرف متقاضيان و انصراف آنها در مراحل مختلف ساخت متوقف شده است.

ميرجعفريان عنوان کرد: با پيگيری های مكرر در صدد اتخاذ تدابيری برای برون رفت از اين وضعيت هستيم و اگر مشكلات مربوط به متقاضيان حل شود به لحاظ فنی اين واحدها نيز تا پايان سال ۱۳۹۵ تكمیل می شوند.

وی در مورد وضعيت بافت های فرسوده استان و تسهيلات مرتبط نيز افزود: سهم استان ايلام براي بازسازی بافت های فرسوده هشت هزار واحد است كه تا كنون برای یک هزار و ۵۰۰ واحد پرونده تشكيل شده است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان ایلام تصریح کرد: اين تسهيلات با سود ۱۱ درصد بوده و سود دوران مشاركت نيز ۱۴ درصداست و مابقی سود اين تسهيلات را دولت متقبل می شود، از ساير مشوق های بازسازی بافت های فرسوده می توان به تخفيف ۳۵ درصدی نظام مهندسی و تخفيفات ۵۰ درصدی شهرداری ها اشاره کرد.