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۴ بهمن ۱۳۹۴، ۱۱:۰۵

صاحب امتیاز مجله فرهنگی «راه» درگذشت

صاحب امتیاز مجله فرهنگی «راه» درگذشت

حسن نعمتی صاحب امتیاز مجله فرهنگی «راه» پس از یک دوره طولانی بیماری جان به جان آفرین تسلیم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دفتر مطالعات جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی، دکتر حسن نعمتی عضو هیات علمی دانشگاه تهران و صاحب امتیاز مجله فرهنگی «راه» پس از یک دوره طولانی بیماری دار فانی را وداع گفت و در جوار دوستان شهیدش در امام‌زاده پنج‌تن لویزان آرام گرفت.

دفتر مطالعات جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی به مناسبت عروج شهادت‌گونه صاحب امتیاز مجله راه پیام تسلیتی به شرح زیر صادر کرد:

مِنَ الْمُؤْمِنِینَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَیْهِ فَمِنْهُم مَّن قَضَى نَحْبَهُ وَ مِنْهُم مَّن یَنتَظِرُ وَ مَا بَدَّلُوا تَبْدِیلًا

دکتر حسن نعمتی عضو هیات علمی دانشگاه تهران و صاحب امتیاز مجله فرهنگی راه پس از یک دوره طولانی بیماری دار فانی را وداع گفت و در جوار دوستان شهیدش در امام‌زاده پنج‌تن لویزان آرام گرفت. دفتر مطالعات جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی ضمن پاسداشت خدمات و مجاهدات این رزمنده مخلص و جانباز بی‌ادعای دفاع مقدس این ضایعه را بر خانواده محزون و صبورش تسلیت می‌گوید و از خداوند متعال برای ایشان صبر جمیل و برای آن بزرگوار رحمت و غفران و رضوان مسئلت می‌نماید.

همسنگران آن مجاهدان فی سبیل الله در دفتر مطالعات جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی و مجله راه امید دارند با الگو قرار دادن پیشکسوتان جهاد و شهادت همچون او بر عهدی که با پروردگار دارند ثابت قدم بمانند. روحش شاد و یادش پر رهرو باد.

به گزارش مهر، مدیرمسئول و سردبیر نشریه «راه» وحید جلیلی است.

کد مطلب 3032065

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