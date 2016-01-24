صاحب امتیاز مجله فرهنگی «راه» درگذشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دفتر مطالعات جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی، دکتر حسن نعمتی عضو هیات علمی دانشگاه تهران و صاحب امتیاز مجله فرهنگی «راه» پس از یک دوره طولانی بیماری دار فانی را وداع گفت و در جوار دوستان شهیدش در امام‌زاده پنج‌تن لویزان آرام گرفت.

دفتر مطالعات جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی به مناسبت عروج شهادت‌گونه صاحب امتیاز مجله راه پیام تسلیتی به شرح زیر صادر کرد:

مِنَ الْمُؤْمِنِینَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَیْهِ فَمِنْهُم مَّن قَضَى نَحْبَهُ وَ مِنْهُم مَّن یَنتَظِرُ وَ مَا بَدَّلُوا تَبْدِیلًا

دکتر حسن نعمتی عضو هیات علمی دانشگاه تهران و صاحب امتیاز مجله فرهنگی راه پس از یک دوره طولانی بیماری دار فانی را وداع گفت و در جوار دوستان شهیدش در امام‌زاده پنج‌تن لویزان آرام گرفت. دفتر مطالعات جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی ضمن پاسداشت خدمات و مجاهدات این رزمنده مخلص و جانباز بی‌ادعای دفاع مقدس این ضایعه را بر خانواده محزون و صبورش تسلیت می‌گوید و از خداوند متعال برای ایشان صبر جمیل و برای آن بزرگوار رحمت و غفران و رضوان مسئلت می‌نماید.

همسنگران آن مجاهدان فی سبیل الله در دفتر مطالعات جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی و مجله راه امید دارند با الگو قرار دادن پیشکسوتان جهاد و شهادت همچون او بر عهدی که با پروردگار دارند ثابت قدم بمانند. روحش شاد و یادش پر رهرو باد.

به گزارش مهر، مدیرمسئول و سردبیر نشریه «راه» وحید جلیلی است.